İzmir’in Ödemiş ilçesine bağlı Ovakent Mahallesi, akşam saatlerinde meydana gelen feci bir trafik kazasıyla sarsıldı. İki farklı motosikletin karıştığı şiddetli çarpışma sonucunda ortalık adeta savaş alanına dönerken, sürücülerden birinin hayatını kaybettiği haberi bölgede derin üzüntü yarattı. Edinilen bilgilere göre, her iki aracın da kontrolünü kaybetmesiyle yaşanan olayda güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri anında bölgeye sevk edildi.

Ovakent Mahallesi’nde korkunç karşılaşma

Kaza, 55 yaşındaki Hüsnü T. idaresindeki 45 LY 025 plakalı motosikletin, Tuncay Ç. (63) tarafından kullanılan elektrikli motosiklet ile çarpışması sonucu gerçekleşti. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan sürücüler, ağır darbeler aldı. Çevredeki vatandaşların durumu fark ederek ihbarda bulunması üzerine, olay yerine süratle 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri intikal etti. İlk müdahaleleri kaza mahallinde yapılan yaralılar, hayatta tutunma mücadelesi için acil servise nakledildi.

Hastaneden acı haber geldi

Ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 63 yaşındaki Tuncay Ç.’nin durumunun kritik olduğu bildirildi. Hastanenin acil servisindeki uzman doktorlar tarafından gerçekleştirilen tüm tıbbi müdahalelere ve yoğun çabalara rağmen, Tuncay Ç. kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Diğer sürücü Hüsnü T.’nin ise hastanedeki tedavisi tamamlanarak sağlık durumunun stabil olduğu öğrenildi.

Adli süreç ve gözaltı kararı

Kazanın ardından jandarma ekipleri olay yerinde detaylı bir inceleme başlatarak delilleri kayıt altına aldı. Tedavisi biten ve taburcu edilen diğer motosiklet sürücüsü Hüsnü T., kazaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yetkililer, kazanın oluş şekli ve ihmal olup olmadığına dair teknik raporların hazırlanacağını belirtirken, adli makamların olayla ilgili tahkikatı titizlikle devam ediyor.

