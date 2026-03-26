Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmir’in Ödemiş ilçesinde Biosun Ödemiş Katı Atık İşleme Enerji ve Çevre San. Tic. A.Ş. tarafından kurulması planlanan atık yakma ve enerji üretim tesisine karşı yürütülen hukuk mücadelesinde kritik bir gelişme yaşandı. 12 Ocak 2026 tarihinde bölgede gerçekleştirilen bilirkişi incelemesinin sonuçları netleşti. Küçük Menderes Havzası Koza Hareketi Derneği (Koza-Der) Başkanı Selahattin Bağlı, hazırlanan bilirkişi raporunun bölge halkı ve çevre sağlığı açısından olumsuz değerlendirmeler içerdiğini duyurarak itiraz için harekete geçtiklerini açıkladı.

İki kurumun 'Olumlu' görüş verdiğini duyurdu

“Bugüne kadar vermiş olduğumuz çalışmaların sonunda ne yazık ki Biosun için 12 Ocak 2026’da yapılan bilirkişi incelemesinde sona gelinmiş ve Ödemiş halkı adına olumsuz bir rapor düzenlendi” sözleriyle açıklamalarda bulunan Bağlı, “Bu raporda yeraltı suları konusunda ne yazık ki İZSU ve DSİ herhangi bir sakıncası olmadığına dair görüş bildirmiştir. Halbuki aynı bölgede Karadoğan ve Balabanlı mahallelerinin içme suyu kuyuları bulunmaktadır. Ziraat mühendisi görüşüyle yeni tarım alanlarının işgal edilemeyeceği, başka bir yere taşınma olmadığından, çıkan gazların daha azalacağı dolayısıyla çevreye zarar vermeyeceği, kırmızı örümceğin normal bir mücadele olduğu belirtilmiştir. Çevre mühendisliği ise; yapılacak olan filtre sayesinde hava kirliliğinin (gaz ve partiküllerin) sınırlar içinde projede taahhüt ettiği belirtilmektedir. Tüm değerler proje tabanlı olup ÇEK, ÇAX’larla düzenlenecektir denilmektedir. Bizler bu sözlere tokuz, ÇEK, ÇAX’lar gelecekte bitkilerin sağlığını ve tarım alanlarımızı koruyamayacağını iddia ediyoruz. Bu amaçla, 10 günlük süre içinde bilirkişi raporuna itiraz ediyoruz” dedi.

“Yeraltı sularını, tarımı, insanı etkiler”

Daha önce de konuyla ilgili itirazlarını dile getiren Başkan Bağlı, Biosun tesisinin katı atık işleme tesisini genişletmek istediğini belirterek, elektrik üretimi amacıyla günlük 500 ton atık yakacak 4 adet yeni elektrik santrali kurulmasının planlandığını ifade etti. Koza-Der ve çevre sakinleri olarak, kurulmak istenen bu elektrik santrallerinin yeraltı sularını, tarım topraklarını, özellikle havza ve insan sağlığını etkileyeceğini söyleyen Bağlı, “Firma her ne kadar filtre sistemleri kurulacağını söylese de; karbondioksit, kükürt dioksit, plastik partiküller, ağır metaller, kurşun, arsenik ile özellikle dioksin ve furan gazı salınımı kaçınılmazdır. Bu kirleticilerin, başta kanser, kısırlık, astım, KOAH ve silikozis olmak üzere birçok hastalığa yol açar” diyerek tepki gösterdi.