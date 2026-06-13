Son Mühür- 14 Haziran Pazar günü saat 07.00’de oynanacak Türkiye Millî Takımı maçı için İzmir Konak Meydanı’nda dev ekran kurulacağı bilgisinin ardından, okul gruplarında ve sosyal medyada dolaşıma sokulan bir afiş kentte yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü logolu ve “Seccadeni Al Gel, Sabah Namazında Buluşuyoruz, Millî Takımla Kenetleniyoruz” ibareli afişe karşı Eğitim Sen İzmir Şubeleri ortak bir basın açıklaması yayımladı.

"Müdürlük 'Biz Yapmadık' Dedi Ama Engellemedi"

Afişlerin okullarda yayılmasının ardından İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile iletişime geçtiklerini belirten Eğitim Sen İzmir Şubeleri, yetkililerin afişi kendilerinin hazırlamadığını iddia ettiğini aktardı. Sendika, müdürlüğün bu savunmasına rağmen paylaşımların önüne geçmediğini şu sözlerle ifade etti:

"Yetkililer konuyla ilgileneceklerini belirtmelerine rağmen, görüşmenin ardından afişlerin paylaşımının engellenmediği; aksine farklı versiyonlarla birlikte İzmir genelindeki okul gruplarında ve sosyal medya hesaplarında daha fazla yayıldığı görülmüştür. İl Millî Eğitim Müdürlüğü, afişlerin kendileri tarafından hazırlanmadığını belirtmesine rağmen bu paylaşımların önüne geçmemiş ve kamuoyunu bilgilendiren herhangi bir açıklama yapmamıştır."

"Laikliğe ve Pedagojik İlkelere Aykırı"

Toplumun ortak değerleri ve millî duyguları kullanılarak yapılan bu tür çağrıların kabul edilemez olduğunu vurgulayan sendika şubeleri; bu durumun eğitim sisteminde laik, bilimsel ve kamusal eğitim anlayışından uzaklaşılmasının somut bir örneği olduğunu savundu. Açıklamada, çocukların sabahın erken saatlerinde Konak Meydanı'na çağrılmasının doğuracağı risklere dikkat çekildi:

"Çocuklarımızı sabahın erken saatlerinde bir etkinliğe yönlendiren, güvenlik ve pedagojik açıdan ciddi soru işaretleri barındıran bu çağrı kabul edilemez. Öğrencilerin güvenliğini riske atacak her türlü uygulamanın sorumluluğu, bu çağrıyı yapanlar ve buna göz yumanlar tarafından taşınacaktır. Bu çağrı; çocukların gelişim özellikleri açısından pedagojik değildir, Anayasa’da güvence altına alınan laiklik ilkesiyle bağdaşmamaktadır ve bilimsel eğitim anlayışına aykırıdır."

Velilere Çağrı: "Dikkatli Olun"

Açıklamanın son bölümünde öğrenci velilerine de seslenen Eğitim Sen İzmir Şubeleri, çocukların güvenliğini ve eğitim hakkını zedeleyebilecek bu tür uygulamalara karşı aileleri dikkatli olmaya çağırdı. Gerekli hukuki ve idari başvuruların yapılması gerektiğini hatırlatan sendika, sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını ve sorumlular hakkında gerekli hukuki girişimlerde bulunacaklarını kamuoyuna duyurdu.