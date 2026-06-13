Son Mühür- Düğün sezonunun yaklaşması ile birlikte evlilik hazırlıkları yapan çiftlerin de heyecanı arttı. Konak Belediyesi’nin kurduğu dayanışma ağının en önemli halkalarından olan Giysi Market, bu kez kapılarını evlilik hazırlığındaki çiftler için açtı. Düğün sezonunun açıldığı yaz mevsiminde, gelinlik reyonunu hazır eden Giysi Market, yuva kuracak çiftlerin mutlu bir geleceğe adım attıkları ilk günde gelinlik hayali kuran yeni gelinlere destek oluyor. Ekonomik sebeplerden zorluk yaşayan çifler, bağışlarla büyüyen Giysi Market’ten birbirinden şık gelinlikleri ücretsiz olarak edinebiliyor.

“Kimsenin hayali de içinde ukde kalmasın istiyoruz”

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Giysi Market’in, günlük ihtiyaçta ve bayramlarda olduğu gibi en özel günlerde de dayanışmayı yaşattığını belirterek, “Konak’ta kimse yalnız yürümeyecek demiştik. Aynı şekilde, kimsenin hayali de içinde ukde kalmasın istiyoruz. Nikahında, düğününde gelinlik giymek, bu hayali taşıyan her kadının hakkı. Kurdukları geleceğin en önemli gününde de ihtiyacı olan komşularımızın yanındayız. Yuva kurmak, aile olmak için yola çıkan çiftlerimizi bu yolda yalnız bırakmıyoruz” ifadelerini kullandı.

Şartlar belli!

Giysi Market’in gelinlere özel hizmetinden yararlanmak isteyenler, kimlik fotokopisi, ikametgah ve nikah ya da evlilik başvuru belgesiyle, Konak Belediyesi’nin Selçuk Mahallesi’ndeki Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne başvuru yapabiliyor. Başvuru yapabilmek için çiftlerden en az birinin ilçe sınırları içerisinde ikamet etmesi gerekiyor. Belediyenin 444 35 66 numaralı iletişim merkezinin 2975 dahili hattı üzerinden de başvuru alınıyor, detaylı bilgiye ulaşılabiliyor.