Olay, Şehit Ekrem Kaygısız Sokak üzerindeki bir apartmanda yaşandı. İddialara göre psikolojik sorunları olan 69 yaşındaki Barbaros Güleryüz, elinde bıçakla ve yarı çıplak halde apartman içerisinde gezmeye başladı. Komşularına gergin dakikalar yaşatan adam, ardından kendi dairesine girerek evini ateşe verdi.

Yangın binayı sarmadan kontrol altına alındı

Bina sakinlerinin durumu bildirmesinin ardından sokağa itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerinin müdahalesi sayesinde alevler tüm binayı kaplamadan söndürüldü. Yangının ardından olay yerinden kaçmaya çalışan Güleryüz, polis ekipleri tarafından yakalanarak emniyete götürüldü.

Nezarethanede fenalaşarak hayatını kaybetti

Gözaltı süreci devam ederken, nezarethanede bulunduğu sırada birden rahatsızlanan Güleryüz’e ilk yardımı görevli polisler gerçekleştirdi.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesi’ne götürülen yaşlı adam, doktorların tüm müdahalelerine vefat etti.

Kesin ölüm nedeni araştırılıyor

İlk incelemelerde kalp krizi geçirmiş olabileceği düşünülen Barbaros Güleryüz’ün cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.