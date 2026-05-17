Son Mühür- Borsa İstanbul’un finans ve teknoloji sektörüne ilgi duyan üniversite öğrencilerine yönelik hazırlamış olduğu bir istihdam ve yetenek kazanım projesi olan BIST Yetenek Programı, 3. ve 4. sınıf üniversite öğrencileri için yeni bir fırsat yaratıyor.

Borsa İstanbul'dan yapılan duyuruda,

''Potansiyel yetkinlikleri itibarıyla Borsamızın geleceğine katma değer sağlayacak yetenekleri, mezuniyetleri sonrası Borsamıza kazandırmayı hedefler.

BİST Yetenek programına İstanbul’da bulunan üniversitelerin aşağıda sıralanan fakülte ve/veya bölümlerinden herhangi birinde 3. veya 4. Sınıf öğrencisi olan, başarı odaklı, iletişim kabiliyeti yüksek, ekip çalışmasına yatkın üniversite öğrencileri alınacaktır.

BİST Yetenek ilanına başvuran ve tüm işe alım süreci olumlu olan adaylar Borsa İstanbul’un iş birimlerinde değerlendirilecektir.

Öğrenciler, BİST Yetenek programı boyunca ders programlarına göre haftada en az 2 gün devamlılık sağlayarak Borsamızda yarı zamanlı (part-time) olarak uzun dönem çalışacaklardır'' hatırlatmasında bulunuldu.



Kimler başvurabilir?



BIST Yetenek Programına İstanbul'daki üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler, Hukuk, İktisat, Siyasal Bilgiler, İşletme, Finansal Bilimler, Yönetim Bilimleri fakültesi ve Uygulamalı Bilimler Yüksek okulu öğrencileri başvurabilecek.

Son başvuru tarihi olarak 7 Haziran tarihi belirlendi.