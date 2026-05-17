Son Mühür- Geçtiğimiz yılın hayal kırıklığı yaratan performansını geride bırakmayı başaran BIST 100 endeksi, bu kez yatırımcısını üzen bir tabloya imza attı.

Yılbaşından bu yana yüzde 27.58 değer kazanan BIST 100 endeksi, dalgalı bir seyir izlediği haftada üst üste gelen satışlarla yüzde 4.61 düşüşle kapattı.

Geçtiğimiz hafta 15 binin üzerinde rekor tazeleyen endeks haftayı 14.367 puandan tamamladı.

Endeks hafta içinde 14.265,67 seviyesine kadar geriledikten sonra gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir bölümünü telafi etmeyi başardı.

Tıpkı hisse senetleri gibi yatırımcısını üzenler arasında altın da vardı.

Gram altın ve çeyrek altın yüzde 4.16, Cumhuriyet altını ise yüzde 4.14 oranında değer kaybettiği bir haftayı geride bıraktı.

Avro kaybettirdi, dolar kazandırdı...



Bu hafta ABD doları yüzde 0,39 artarak 45,5440 lira olurken, avro yüzde 0,81 azalışla 53,0320 liraya geriledi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,03 değer kaybederken, emeklilik fonları yüzde 0,10 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 1,16 ile "Fon Sepeti Fonları" oldu.