Hak sahipleri, isim ve TC kimlik numaraları üzerinden hangi blok, kat ve daireyi kazandıklarını canlı yayında öğrendi. Nevşehir Ürgüp 350/250.000 Konut Projesi, bölgede dar gelirli vatandaşların ev sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştürüyor. Proje, 2+1 ve 3+1 daire tiplerinden oluşuyor. Sosyal donatı alanları, çocuk parkları ve yeşil alanlarıyla modern bir yaşam alanı sunmayı hedefliyor.

Sözleşme süreci 20 Nisan’da başlıyor

Konut belirleme kurasının ardından hak sahiplerini sözleşme aşaması bekliyor. Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzaları 20 Nisan 2026 ile 15 Mayıs 2026 tarihleri arasında yapılacak. İşlemler T.C. Ziraat Bankası’nın tüm şubelerinden gerçekleştirilebilecek. Hak sahiplerinin nüfus cüzdanı, ikametgah belgesi, gelir belgesi ve peşinat tutarı ile bankaya başvurmaları gerekiyor.

Belirtilen tarihler arasında sözleşme imzalamayan hak sahiplerinin hakları iptal edilerek yedek listedeki vatandaşlara devredilecek. Bu nedenle hak sahiplerinin takvimi kaçırmaması önem taşıyor. Peşinat oranı ve vade seçenekleri daha önce yapılan başvurularda belirtilen koşullara göre uygulanacak.

Kura sonuçları nereden öğrenilir

Nevşehir Ürgüp TOKİ kura sonucu tam listesi TOKİ’nin resmi internet sitesi www.toki.gov.tr adresinden ve e-Devlet kapısı üzerinden sorgulanabiliyor. Ayrıca YouTube’daki canlı yayın kaydından da isim kontrolü yapılabiliyor. Listede hak sahibinin adı, blok numarası, kat bilgisi ve daire numarası detaylı şekilde yer alıyor.

TOKİ, tüm hak sahiplerine SMS yoluyla da bilgilendirme yapıyor. Kura sonucuna itiraz, devir işlemleri veya merak edilen diğer konular için Nevşehir TOKİ İl Müdürlüğü’ne başvuru yapılabiliyor. Projenin teslim tarihleri sözleşme aşamasından sonra hak sahiplerine duyurulacak.