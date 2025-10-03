2025 yılı, Netflix’te korku tutkunları için gerilim ve dehşet dozunu yüksek tutan filmlerle dolu. Platformda hem son yılların popüler yapımları hem de 2025’in yeni çıkan etkileyici korku filmleri dikkat çekiyor. Korku ve gerilim türünün hayranları için, eleştirmenlerden ve izleyicilerden yüksek puan alan, tüyleri diken diken eden en iyi Netflix korku filmlerinden öne çıkanlar aşağıda.

En Çok İzlenen ve Beğenilen Netflix Korku Filmleri

Kimse Sağ Çıkmayacak (No One Gets Out Alive)

Meksika’dan ABD’ye kaçak olarak geçen bir kadının korkunç bir evde yaşadıklarını anlatan bu film, psikolojik gerilim ve doğaüstü korku unsurlarını başarılı şekilde harmanlıyor.

Meşhur Hayalet Ernest (We Have A Ghost)

Aile fertleri yeni taşındıkları evde bir hayaletle karşılaşıyor. Hem mizahi hem ürkütücü bir atmosfer sunuyor ve çok sayıda Netflix izleyicisinin favorisi haline geldi.

The Perfection (Mükemmellik)

İki genç kadın arasındaki gerilim ve saplantının korkutucu bir hal aldığı bu film, çarpıcı ters köşeleriyle öne çıkıyor.

Kurtuluş (The Deliverance)

Paranormal olayların yaşandığı bir evde geçen film; doğaüstü korku, dramatik anlatım ve ürpertici görselleriyle etkileyici bir deneyim sunuyor.

Yaşlılar (Old People)

Sakin bir kasabada birdenbire ortaya çıkan gizemli cinayetler ve korkunç sırlar, klasik korku temalarını farklı bir bakışla işliyor.

His House

Savaştan kaçıp İngiltere’ye gelen bir mülteci ailesinin yeni evlerinde karşılaştıkları doğaüstü olayları konu alıyor. Sosyal mesajı ve atmosferiyle öne çıkıyor.

Çıngıraklı Yılan (Rattlesnake)

Bir annenin kızını kurtarmak için yaptığı doğaüstü bir anlaşmayla başlayan film, gerilim ve korku seviyesini yüksek tutuyor.

Evdeki Hayalet (I Am the Pretty Thing That Lives in the House)

Bir bakıcının yaşadığı eski bir evde gerçekleşen ürkütücü olaylar, gotik ve yavaş tempolu korku sevenlere hitap ediyor.

2025’in Korku Filmleri

2025 yılı için en çok konuşulan yeni korku filmleri arasında şu yapımlar öne çıkıyor:

Ziyaretçiler: Bölüm 2 (The Strangers: Chapter 2)

Balayı için yola çıkan bir çiftin gece boyunca maskeli saldırganlarla dehşet dolu anlar yaşadığı devam filmi.

28 Yıl Sonra (28 Years Later)

Efsanevi “28 Days Later” serisinin yeni halkası, hayatta kalmaya çalışan bir grubun yeni tehditlerle yüzleşmesini anlatıyor.

M3GAN 2.0, I Know What You Did Last Summer devam filmi ve The Conjuring serisi de yılın merakla beklenen korku projeleri arasında.

Listeyi kişisel korku zevklerine göre genişletmek mümkün. Netflix’in her ay güncellenen kataloguyla, yeni çıkan korku filmlerini ve klasik yapımları keşfetmeye devam edebilirsin.