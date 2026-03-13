Orta Doğu’daki gelişmelerin yoğun şekilde tartışıldığı bir dönemde, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun yer aldığı bir video sosyal medyada hızla yayıldı.

Kısa sürede binlerce kez paylaşılan görüntülerde kullanıcıların dikkatini çeken sıra dışı bir ayrıntı yer aldı. Videoda Netanyahu’nun elinde normalden fazla parmak bulunduğu iddiası sosyal medyada geniş tartışmalara neden oldu.

“6 parmak” iddiası gündeme oturdu

Videoyu inceleyen bazı kullanıcılar, Netanyahu’nun elinde altı parmak bulunduğunu iddia etti. Bu iddia kısa sürede sosyal medya platformlarında gündem olurken, görüntülerin gerçekliği konusunda farklı görüşler ortaya atıldı.

Bazı kullanıcılar görüntüdeki detayın bir kamera açısı ya da görüntü hatasından kaynaklanabileceğini belirtirken, bazıları ise videonun yapay zekâ ile üretilmiş olabileceğini öne sürdü.

Yapay zekâ tartışması yeniden gündeme geldi

Uzmanlara göre son yıllarda yapay zekâ ile oluşturulan görseller ve videoların artması, benzer tartışmaların daha sık yaşanmasına neden oluyor.

Özellikle parmak sayısı, el ve yüz detayları gibi anatomik unsurların yapay zekâ üretimlerinde zaman zaman hatalı oluşturulabildiği belirtiliyor. Bu nedenle sosyal medyada yayılan görüntülerin doğruluğunun dikkatli şekilde incelenmesi gerektiği vurgulanıyor.

Sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü

Görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken kullanıcılar iki farklı görüş etrafında tartışmaya başladı.

Bir kesim videonun yapay zekâ tarafından üretilmiş olabileceğini savunurken, bazı kullanıcılar ise görüntünün gerçek olabileceğini ancak kamera açısı ya da optik bir yanılsamadan kaynaklanabileceğini dile getirdi.

Netanyahu’nun videosuna ilişkin iddiaların doğruluğu konusunda ise resmi bir açıklama yapılmadı. Tartışmalar sosyal medya platformlarında sürüyor. Ayrıca, Netanyahu'nun ölmüş olabileceği söylentileri de bu video ile daha da güçlenmiş durumda.

