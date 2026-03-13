Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in İstanbul’da gözaltına alınmasının ardından Aydın’da siyasi hareketlilik yaşandı. CHP Aydın İl Örgütü tarafından Kuşadası Belediyesi Ana Hizmet Binası önünde basın açıklaması düzenlendi.

Açıklamaya CHP Aydın Milletvekilleri Süleyman Bülbül ve Evrim Karakoz ile Muğla Milletvekili Cumhur Uzun katıldı. Programda ayrıca CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı, CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek ve çok sayıda partili yer aldı.

Basın açıklamasına Aydın ve çevre ilçelerden belediye başkanları ile vatandaşların da yoğun katılım gösterdiği görüldü.

Belediye başkanları ve partililer destek verdi

Toplantıya Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca, Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak ve Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel de katıldı.

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel de programa katılan isimler arasında yer aldı. Belediye meclis üyeleri, partililer ve çok sayıda vatandaş da açıklamaya destek verdi.

“Bu süreç bizi korkutamaz”

CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı yaptığı açıklamada gözaltı kararına tepki göstererek parti örgütünün belediye başkanlarının yanında olduğunu söyledi.

Saatçı, “Bizi bu kumpasla yıldıramazlar, korkutamazlar. Biz örgüt olarak her bir belediye başkanımızın arkasındayız. Ne yaparlarsa yapsınlar bizi korkutamayacaklar” ifadelerini kullandı.

“Belediye başkanımızın saklayacak hiçbir şeyi yok”

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül ise konuşmasında operasyonun siyasi olduğunu savundu. Bülbül, yerel seçimlerde elde edilen başarıya dikkat çekerek, “Belediye başkanımız davet edildiğinde ifade vermeye gidebilecek bir isimdir. Buna rağmen sabah saatlerinde yapılan operasyonla gözaltına alınması dikkat çekicidir” dedi.

Bülbül açıklamasında ayrıca CHP’nin tüm kadrolarıyla Ömer Günel’in yanında olduğunu belirterek, “Değerli başkanımızın saklayacak hiçbir şeyi yoktur. Milletvekilleri, belediye başkanları ve örgütümüzle birlikte onun yanındayız” ifadelerini kullandı.

“Seçmen iradesine müdahale” iddiası

Bülbül konuşmasının devamında operasyonun siyasi bir müdahale olduğunu öne sürdü.

“Bu süreç Kuşadası’nda CHP’ye oy veren seçmenin iradesine yönelik bir girişimdir. Belediye başkanlarını itibarsızlaştırmaya yönelik bu tür girişimler sonuç vermeyecektir” diyen Bülbül, parti olarak dayanışma içinde hareket edeceklerini söyledi.

Basın açıklaması, katılımcıların dayanışma mesajlarının ardından sona erdi.