İran Devrim Muhafızları Ordusu, Basra Körfezi’nin en kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı’na ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Açıklamada, bölgenin kontrol altında olduğu vurgulanırken, askeri gemilere yönelik sert uyarılarda bulunuldu.

“Boğaz kontrol altında” mesajı

Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı’nın etkin şekilde denetlendiği ve yönetildiği belirtildi. Açıklamada, bazı uluslararası iddiaların aksine bölgede kontrolün sürdüğü ifade edilerek, mevcut güvenlik düzeninin devam ettiği kaydedildi.

Sivil gemilere geçiş serbestisi

İran tarafı, boğazın uluslararası ticaret açısından önemine dikkat çekerek, zararsız sivil gemilerin geçişine izin verilmeye devam edildiğini duyurdu. Bu açıklama, enerji ve ticaret hatlarının kesintisiz işleyeceği mesajı olarak yorumlandı.

Askeri gemilere açık tehdit

Açıklamanın en dikkat çeken bölümünde ise askeri gemilere yönelik net bir uyarı yer aldı. İran, herhangi bir gerekçeyle Hürmüz Boğazı’na yaklaşan askeri unsurların bu girişiminin “ateşkes ihlali” sayılacağını bildirdi.

Bu tür bir ihlale karşı “sert ve doğrudan karşılık verileceği” ifade edildi.

Bölgesel gerilim tırmanıyor

Son dönemde Orta Doğu’da artan askeri hareketlilik ve deniz trafiği, Hürmüz Boğazı’nı yeniden küresel gündemin merkezine taşıdı. İran’ın açıklaması, bölgedeki tansiyonun daha da yükselebileceğine işaret ediyor.

Kritik enerji hattında dikkatler bölgede

Dünya petrol ticaretinin önemli bir bölümünün geçtiği Hürmüz Boğazı’na yönelik bu tür açıklamalar, küresel enerji güvenliği açısından yakından takip ediliyor. Uzmanlar, olası bir gerilimin uluslararası ticaret üzerinde doğrudan etkili olabileceğine dikkat çekiyor.