Avrupa futbolunun önemli isimlerinden, 80 yaşında hayatını kaybeden Mircea Lucescu, Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Spor camiasını bir araya getiren törende duygusal anlar yaşandı.

Ulusal Stadyum’da anma töreni düzenlendi

7 Nisan’da hayatını kaybeden Lucescu için ilk olarak Bükreş’teki Ulusal Stadyum’da bir anma töreni gerçekleştirildi. Futbol dünyasından birçok önemli ismin katıldığı törende, efsane teknik adamın kariyeri ve futbol dünyasına katkıları anıldı.

Kilisedeki törende duygusal anlar yaşandı

Anma töreninin ardından cenaze programı, Aziz Eleftherios Kilisesi’nde devam etti. Yaklaşık iki saat süren törende, ailesi, yakınları ve sevenleri Lucescu’ya son görevlerini yerine getirdi.

Tören boyunca duygusal anlar dikkat çekti. Lucescu’nun oğlu Razvan Lucescu, uzun süre tabutun başından ayrılmazken, teknik direktör Marius Șumudică gözyaşlarını tutamadı.

Türk futbolundan önemli isimler katıldı

Cenaze töreninde Türk futbolunu temsilen de önemli isimler yer aldı. Bülent Korkmaz, Hakan Ünsal ve Gheorghe Hagi törene katılan isimler arasında yer aldı. Ayrıca Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk de törende hazır bulundu.

Bellu Mezarlığı’nda defnedilecek

Efsane teknik adamın naaşının, Bükreş’te bulunan Bellu Mezarlığı’na defnedileceği belirtildi. Defin işlemlerinin ardından, oğlu Razvan Lucescu’nun taziyeleri kabul edeceği öğrenildi.

Futbol dünyasında derin iz bıraktı

Kariyeri boyunca birçok kulüp ve milli takımda görev alan Mircea Lucescu, özellikle Türkiye’de bıraktığı izlerle de hatırlanıyor. Tecrübeli teknik adamın vefatı, yalnızca Romanya’da değil, uluslararası futbol camiasında da büyük üzüntü yarattı.