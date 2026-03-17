Türkiye ile Rusya arasında diplomatik trafik sürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, bölgesel gelişmeler ve savaşın seyri masaya yatırıldı.

Savaşın sona ermesi için diplomasi çağrısı

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre görüşmenin ana gündem maddesini, bölgedeki savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik adımlar oluşturdu. Taraflar, çatışmaların uzamasının doğurabileceği sonuçlar üzerine kapsamlı bir değerlendirme yaptı.

Bakan Fidan, savaşın yalnızca taraf ülkeleri değil, bölgesel dengeleri ve küresel sistemi de olumsuz etkilediğine dikkat çekerek, müzakere sürecinin yeniden canlandırılmasının önemini vurguladı.

Türkiye’den arabuluculuk mesajı

Görüşmede Türkiye’nin diplomatik rolü de ön plana çıktı. Bakan Fidan, Türkiye’nin daha önce olduğu gibi yeni müzakere turlarına ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu yineledi.

Bu çerçevede Ankara’nın, tarafları yeniden diyalog masasına çekme yönündeki girişimlerini sürdüreceği mesajı verildi.

Ukrayna-Rusya savaşında son durum ele alındı

Telefon görüşmesinde, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın mevcut seyri de detaylı şekilde değerlendirildi. Sahadaki gelişmeler ve diplomatik kanalların durumu üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Enerji güvenliği de gündemdeydi

Görüşmenin bir diğer önemli başlığını ise enerji güvenliği oluşturdu. Özellikle bölgedeki enerji arzı, tedarik hatları ve küresel piyasalara etkileri konusunda değerlendirmeler yapıldı.

Enerji konusunun, hem Türkiye hem de bölge ülkeleri açısından stratejik önem taşıdığına dikkat çekildi.

Diplomatik temaslar sürecek

Fidan-Lavrov görüşmesi, Türkiye’nin çok yönlü diplomasi trafiğinin sürdüğünü bir kez daha ortaya koydu. Ankara’nın, hem savaşın sona erdirilmesi hem de bölgesel istikrarın sağlanması için temaslarını artırarak devam ettirmesi bekleniyor.