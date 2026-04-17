İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Netanyahu, Lübnan ile varılan 10 günlük ateşkesin ardından konuştu. Sürecin kalıcı bir barış anlaşmasına evrilebileceğini belirten Netanyahu, diplomasi trafiğinin hız kazanacağını da sözlerine ekledi.

“Kritik görüşme gündemde”

ABD Başkanı Donald Trump’ın, İsrail ve Lübnan liderlerini bir araya getirmeyi planladığını açıklayan Netanyahu, bu plan çerçevesinde kendisi ile Joseph Aoun’nun Washington’da görüşmesinin mümkün olduğunu ifade etti.

“40 yıl sonra bir ilk”

Lübnan ile doğrudan barış görüşmeleri ihtimalinin onlarca yıl sonra yeniden gündeme geldiğini vurgulayan Netanyahu, Lübnan’dan gelen mesajların bu süreci tetiklediğini söyledi. 40 yılı aşkın süredir böyle bir diplomatik zeminin olmadığını da ifade etti.

İsrail'den iki şart!

Netanyahu tarafından ayrıca İsrail'in iki temel şartı açıklandı. Bu şartlar; Hizbullah’ın silahsızlandırılması ve “Güç yoluyla barış” ilkesine dayalı sürdürülebilir bir anlaşma olarak öne çıktı.

Lübnan’ın taleplerine ret!

Lübnan tarafın da bazı şartlar öne sürülürken bu talepler İsrail tarafından reddedildi.

Lübnan’daki askeri varlığın süreceği de net bir şekilde Netanyahu tarafından ifade edildi. Güvenlik gerekçesiyle oluşturulan tampon bölgenin genişletildiğini de Netanyahu tarafından ifade edildi. Netanyahu, bu hattın denizden başlayarak stratejik noktalara kadar uzandığını belirtti.

İran gündeminde son durum ne?

Netanyahu, son günlerde Trump ile yaptığı görüşmelere de değindi Bu görüşmelerin merkezinde yalnızca ateşkesin değil, bölgesel güvenlik konularının da olduğunu söyledi. İran’ın nükleer kapasitesi ve bölgedeki etkisinin gündemde olduğu Netanyahu tarafından ifade edildi.