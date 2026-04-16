Ortadoğu, gerilimin merkezi olmaya devam ediyor. Müzakere açıklamaları ve ateşkes gündemdeki yerini korumaya devam etse de, taraflardan peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda bir yeni açıklama da ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi. Trump İran hakkında, "Anlaşma yapmak istiyorlar!" dedi.

İran'ın anlaşma yapmak istediğini iddia eden Trump, "İran bir anlaşma yapmak istiyor, 2 ay önce yapmaya yanaşmadıkları şeyleri bugün yapmaya hazırlar. İran, nükleer silah sahibi olmamayı çok kesin bir şekilde kabul etti. Ayrıca yer altındaki nükleer maddeleri de bize teslim etmeyi kabul ettiler. Donanmamız inanılmaz. Hiçbir gemi buraya girmeyi aklından bile geçirmiyor. Hiçbir gemi donanmamızı geçemiyor. İran ile pek çok konuda anlaşmaya vardık. Anlaşma İslamabad'da imzalanırsa, gidebilirim." ifadelerini kullandı.

Lübnan ile İsrail arasında varılmış olan 10 günlük ateşkes hakkında da konuşan Trump, "Lübnan'daki ateşkes Hizbullah'ı da kapsayacak, bence Hizbullah ateşkes kurallarına uyacaktır." dedi.