Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, Netanyahu’nun konuşma sırasında elini kaldırdığı bir karede altı parmaklı gibi göründüğü iddia edildi. Yapay zekâ üretimi içeriklerde zaman zaman rastlanan el ve parmak anatomisinin hatalı oluşturulması durumunun bu videoda da bulunduğu öne sürülürken, görüntünün gerçekliğine ilişkin şüpheler dile getirildi.

Söz konusu iddialar, Netanyahu’nun son günlerde kamuoyunun karşısına sınırlı sayıda çıkması ve güvenlik tedbirlerinin artırıldığına dair haberlerle birlikte daha yoğun biçimde tartışılmaya başlandı. Ayrıca ABD’nin Orta Doğu Temsilcisi Steve Witkoff ile Jared Kushner’ın İsrail’e planlanan ziyaretlerinin iptal edilmesi de farklı yorumlara yol açtı.

'Ben Gvir ve Netanyahu' öldü iddiası

Bununla birlikte bazı sosyal medya hesapları, İsrail’in aşırı sağcı Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir ile Netanyahu’nun saldırılarda hayatını kaybettiği ancak bu durumun gizlendiği yönünde doğrulanmamış iddialar paylaştı. Öte yandan söz konusu iddialara ilişkin İsrail hükümeti ya da resmi kaynaklardan herhangi bir doğrulama yapılmadı.