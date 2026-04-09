Binyamin Netanyahu, yayımladığı video mesajla Lübnan’daki gelişmelere ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. İsrail’in kuzey sınırında yaşayanlara seslenen Netanyahu, bölgede herhangi bir ateşkesin söz konusu olmadığını belirterek askeri operasyonların kararlılıkla sürdürüldüğünü söyledi.

“Güvenlik sağlanana kadar durmayacağız”

Netanyahu, Hizbullah’a yönelik saldırıların süreceğini açık bir şekilde dile getirdi.

“Lübnan’da ateşkes yok. Hizbullah’a büyük bir güçle vurmayı sürdürüyoruz ve güvenliğimizi yeniden tesis edene kadar durmayacağız” ifadelerini kullanan Netanyahu, operasyonların kapsamının genişleyebileceğinin sinyalini verdi.

İran mesajı: “Tarihi dönüşüm sağladık”

İran’a yönelik saldırılarla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Netanyahu, bu operasyonların İsrail’in bölgedeki konumunu güçlendirdiğini savundu.

Netanyahu, elde edilen askeri başarıların yeni diplomatik ilişkilerin önünü açtığını öne sürdü.

Müzakere hedefleri açıklandı

Daha önce kabinesine Lübnan ile doğrudan müzakerelere başlanması talimatı verdiğini açıklayan Netanyahu, bu sürecin hedeflerini de paylaştı.

Buna göre müzakereler;

Hizbullah’ın silahsızlandırılması

İsrail ile Lübnan arasında kalıcı bir barış anlaşması sağlanması

başlıkları üzerine şekillenecek.

Diplomasi ve operasyonlar birlikte ilerliyor

Netanyahu’nun açıklamaları, İsrail’in bir yandan askeri operasyonlarını sürdürürken diğer yandan diplomatik girişimlere de kapı araladığını gösteriyor.

Uzmanlar, sahadaki gelişmelerin müzakere sürecinin başarısını doğrudan etkileyeceğini değerlendiriyor.

