İzmir’in Torbalı ilçesinde korkunç bir olay meydana gelmişti. Şantiye alanında bulunan yanmış cesetle ilgili gerçekleştirilen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan kadın tutuklandı. Olayla ilgili ortaya çıkan detaylar ise kamuoyunda büyük şok yarattı.

Şantiye alanında yanmış ceset!

Olay, Yedi Eylül Mahallesi 5508 Sokak üzerindeki bir şantiye alanında gerçekleşti. Bölgeden yükselen dumanı fark eden vatandaşların ihbarının ardından olay yerine polis ekipleri intikal etti.

Ekiplerin yaptığı incelemeler neticesinde, şantiye alanında yanmış bir ceset bulundu. Olay yerinde bulunan D.D. (46) isimli kadın polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Hayatını kaybeden kişinin kimliği tespit edildi!

Yapılan çalışmaların ardından yaşamını yitiren kişinin 73 yaşındaki Emine Dönmez olduğu belirlendi. Olayın ardından soruşturma, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından derinleştirildi.

“Panik oldum, cansız bedeni yaktım”

Emniyette ifadesine başvurulan D.D.’nin, Emine Dönmez ile araçla gezdiklerini söylediği ifade edildi. İddialar çerçevesinde D.D., bir süre sonra öksürmeye başlayan Dönmez’e yardım etmek isterken yaşlı kadının başını çarptığını ve olay yerinde hayatını kaybettiğini iddia etti.

Şüphelinin ifadesinde, panik yaşadığını ve Emine Dönmez’in cansız bedenini şantiye alanına götürerek yaktığını belirtti.

Kolonya dökülerek yakıldığı belirlendi!

Polis ekiplerinin olay yerinde gerçekleştirdiği incelemeler sonucunda, Emine Dönmez’in cansız bedeninin üzerine kolonya dökülerek yakıldığı belirlendi.

Olayın ardından emniyetteki işlemleri sonuçlanan D.D., geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye gönderildi.

Tutuklanarak cezaevine gönderildi!

D.D. mahkemeye çıkarılırken, hakimlik tarafından tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ise ifade edildi.