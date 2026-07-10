Son Mühür - İzmir Kalkınma Ajansı ve S.S. İzmir Su Ürünleri Kooperatifleri Bölge Birliği'nin desteğiyle yürütülen "Denizel Ekosistem Sürdürülebilirliği İçin Denetim Mekanizmalarının Dijital Dönüşümü Projesi" kapsamında kurum envanterine yeni cihazlar eklendi. Çalışmalar doğrultusunda 4 adet hava dronu, 1 adet gece görüş özellikli termal kamera, 1 adet su altı kamerası ve 1 adet su altı dronu denetim faaliyetlerinde kullanılmaya başlandı. Yeni donanımlar ile deniz ekosisteminin korunması ve yasa dışı avcılığın önlenmesi amaçlanıyor.

Güzelbahçe'de kaçak avcılık

Yeni teknolojik imkanların kullanıldığı saha denetimleri kapsamında Güzelbahçe açıklarında yasa dışı avcılık faaliyeti tespit edildi. Gelen bir ihbarı değerlendiren ekipler, hava dronu ile yaptıkları takip sonucunda trol avcılığına kapalı bölgede faaliyet gösteren bir balıkçı gemisini görüntüleyerek kayıt altına aldı. Deniz Polisi ekiplerinin de koordinasyonuyla gerçekleştirilen operasyon sırasında, söz konusu teknenin denetimden kaçmak için av düzeneğini denize bıraktığı belirlendi. Olayla ilgili idari ve yasal işlemler başlatıldı. İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, dijital teknolojilerin yardımıyla kaçak avcılıkla mücadelenin ve denizel kaynakları koruma çalışmalarının aralıksız süreceğini bildirdi.