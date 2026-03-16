Marciniak'ın yardımcılıklarını Tomasz Listkiewicz ve Adam Kupsik üstlenecek. Dördüncü hakem görevini Pawel Raczkowski yapacak. Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda İtalyan Marco Di Bello otururken, yardımcı VAR görevini ise yine İtalyan Daniele Chiffi yerine getirecek.

Szymon Marciniak kimdir?

Szymon Marciniak, 7 Ocak 1981'de Polonya'nın Plock şehrinde dünyaya geldi. Hakemlik kariyerine 21 yaşında adım atan Marciniak, 2006'dan itibaren profesyonel olarak görev yapıyor. 2011 yılında FIFA kokartı alarak uluslararası arenada düdük çalmaya başladı. UEFA'nın elit kategori hakemleri arasında yer alan Polonyalı isim, dünya futbolunun en saygın düdükçülerinden biri olarak kabul ediliyor. Polonya Ekstraklasa'da 200'den fazla maç yöneten Marciniak, kariyeri boyunca Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Dünya Kupası gibi turnuvalarda sürekli görev aldı. Sahadaki kararlı yönetim tarzıyla tanınan 44 yaşındaki hakem, amatör olarak Muay Thai ile de ilgileniyor.

Dünya Kupası ve Şampiyonlar Ligi finali tecrübesi

Marciniak'ın kariyerindeki en parlak anlar büyük finallerde yaşandı. 2022 yılında Katar'da oynanan FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin ile Fransa arasındaki tarihi mücadeleyi yönetti. 2023'te ise Manchester City-Inter arasındaki Şampiyonlar Ligi finalinde görev aldı. Bunlara ek olarak 2018 UEFA Süper Kupası finalinde de düdük çalmıştı. Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) tarafından 2023 ve 2024 yıllarında üst üste dünyanın en iyi hakemi seçilen Marciniak, Liverpool-Galatasaray maçına da bu deneyimle çıkacak.

Galatasaray açısından maçın önemi

Sarı-kırmızılılar, İstanbul'daki ilk maçta elde ettikleri 1-0'lık avantajı koruyarak Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline yükselmeyi hedefliyor. Anfield'da oynanacak rövanşta beraberlik ya da galibiyet, Galatasaray'ı bir üst tura taşıyacak. Maçın bu denli tecrübeli ve prestijli bir hakeme verilmesi, UEFA'nın karşılaşmaya verdiği önemi gözler önüne seriyor.