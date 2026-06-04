Son Mühür- New York Knicks'in 27, San Antonio Spurs'un 12 yıl sonra NBA finallerine yükselmeyi başardığı serinin ilk maçı geride kaldı.

Vctor Wembenyama'nın öncülüğünde son şampiyon Oklahoma City Thunder'ı geride bırakan Spurs evinde Doğu Konferansı şampiyonu New York Knicks'i ağırladı.

Son periyota 13 sayı sığdıran Jalen Brunson'un 30 sayı, 3 ribaund, 2 asistle yıldızlaştığı karşılaşmayı konuk Knicks 95-105'lik skorla kazanmayı bildi.

Ev sahibi avantajı el değiştirdi...



Seride 1-0 öne geçerek ev sahibi olma avantajını eline geçiren Knicks'te Karl-Anthony Towns 18 say, 12 ribaund, 4 assitlik performans ortaya koydu.

O.G. Anunoby 17 sayı, 3 ribaund, 1 top çalma ve 1 blok, Landry Shamet ise 13 sayı, 1 ribaundla galibiyete katkı sağlayan isimler oldu.

Hem konuk ekip Knicks'te hem de sahadan hayal kırıklığıyla ayrılan ev dahibi Spurs'ta dört isim çift haneli sayıya ulaştı.

Wembenyama'nın çabası yetmedi...



Play-off serisine damga vuran bir performans sergileyen Wembenyama 38 dakika sahne aldığı karşılaşmayı 26 sayı, 12 ribaund, 2 asist, 1 top çalma ve 3 blokla tamamladı.

Spurs'ta Stephon Castle 17 sayı, 8 ribaund, 3 asist,

Julian Champagne 16 sayı, 10 ribaund, 1 asist,

Dylon Harper 16 sayı, 8 ribaund, 1 assit ve 1 top çalmayla oynadı.

Serinin ikinci maçı 6 Haziran'da yine Spurs'un ev sahipliğinde oynanacak.

