Son Mühür- Türkiye karşıtı politikalarıyla dikkati çeken Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in NATO zirvesindeki tavırları hem Yunanistan'da hem de Türkiye'de ayrı ayrı tartışma konusu oldu.

Zirvenin ilk gününde Mehteran takımının ''Ceddin deden, neslin baban'' marşıyla karşılanan Miçotakis, Yunan basınında eleştirilerin hedefi olmuştu.

İlk gün Külliye'ye girişindeki yürüyüşünün normal olduğu gözlenen Miçotakis'in zirvenin ikinci günündeki yürüyüşü ise alay konusu oldu.

Kemal Sunal'ın Sahte Kabadayı filmi gibi...

Türk sinemasının efsanevi ismi Kemal Sunal'ın ''Sahte Kabadayı'' filmindeki bir omuzu aşağıda abartılı yürüyüşünün bezerine imza atan Miçotakis, sosyal medyada ''Sahte kabadayı'' benzetmesiyle gündem oldu.

Miçotakis'in, Türkiye'nin F-35 ve Kaaan uçağına motor alımına yönelik muhalefetine dikkat çeken tarih araştırmacısı Volkan Giritli, Miçotakis'in yaşamında Türkiye'nin ayrı bir önemi olduğuna işaret etti.

''Vefa'nın sadece İstanbul'da bir semt adı olmadığını en iyi Miçotakis'in biliyor olması lazım'' hatırlatmasında bulunan Giritli,

''Bebeğim sen hayırdır ya kime posta koyma yürüyüşü yapıyorsun?'' diye sordu.



Sen daha 6 aylık bebektin...



''Sevgili Kiryakos Miçotakis sen henüz 6 aylık bebektin Yunanistan'da darbe olmuştu annen baban ve sen ev hapsindeydiniz. Cuntacılar babanı idam edeceklerdi, İhsan Sabri Çağlayangil vasıtasıyla Türkiye seni ve aileni Yunanistan'dan kurtardı İstanbul'a getirdi'' hatırlatmasında bulunan Giritli,

''Yıllarca Türk Devleti sayesinde burada güvenle yaşadınız, çocukluğun burada geçti. Hayatını Türkiye kurtardı.

Bunları ne çabuk unuttun da posta koyar gibi çağanoz yürüyüşü yapıyorsun?

Senin ve ailenin hayatı tehdit altındayken ABD mi, Fransa mı yardım etti size...

Bir gece ansızın gelebiliriz...

Hey gidi Kiryakos, hey gidi palikaryamu... 1968 de Atina'nın göbeğine gelip operasyon yapıp sizi kılçıksız alan Türk Devleti senin postanı kaale alır mı sanıyorsun'' sözleriyle Miçotakis'in yürüyüşüne göndermede bulundu.

Kıbrıs Barış Harekatı öncesi Rum askerlerinin ''Bekledim de gelmedin'' şarkılı göndermesine Türk tarafının ''Bir gece ansızın gelebiliriz'' mesajı verdiğine dikkat çeken Giritli,

''Bir gece ansızın gelebiliriz... Bak bunu hiç aklından çıkarma olur mu palikaryamu?'' vurgusunda bulundu.