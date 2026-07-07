Bakanlık bünyesindeki personel ihtiyacını gidermek için hazırlanan resmi ilan adaylarla paylaşıldı. Süreç kapsamında yurt müdürlüklerinde ve gençlik merkezlerinde çalışacak toplam 600 kişi kamu kadrosuna katılacak. Sadece dijital ortamdan kabul edilecek olan başvurularda adayların Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puan üstünlüğü belirleyici rol oynayacak.

2026 GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

Bakanlık, başvuru kapılarını 13 Temmuz 2026 gecesi saat 00.00'da açacak. İşlemler 17 Temmuz 2026 saat 17.00'de sona erecek. Adaylar başvurularını sadece e-Devlet sistemine girerek Kariyer Kapısı platformu üzerinden yapacak. Kuruma şahsen giderek veya posta yoluyla gönderilen hiçbir başvuru evrakı değerlendirilmeyecek. Adaylar aranan nitelikleri taşıdıkları kadrolar arasından yalnızca bir pozisyon ve bir il için tercih bildirecek.

GSB PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI NASIL?

Taşra teşkilatına yapılacak 600 kişilik alım iki farklı branşı kapsıyor. Bakanlık, kuruma bağlı yurtlarda görevlendirmek üzere 300 yurt yönetim personeli alacak. Geriye kalan 300 kişilik kontenjan ise gençlik çalışanı pozisyonu için ayrıldı. Alımlarda tüm adayların 2024 yılı KPSS B grubu P3 puan türünden gerekli taban puanı almış olması istenecek.

SÖZLÜ SINAV VE YERLEŞTİRME SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Başvuru aşamasının bitmesiyle birlikte adaylar KPSS puanlarına göre en yüksekten başlanarak sıralanacak. İlan edilen kontenjanın tam 3 katı kadar aday (toplam 1800 kişi) sözlü sınava çağrılacak. Sınavlar Ankara'da yapılacak. Sözlü aşamayı başarıyla geçen adayların atama işlemleri; tercih ettikleri pozisyona, seçtikleri ilin kontenjanına ve genel başarı sıralamasına bakılarak tamamlanacak.

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Sürece dahil olmak isteyen memur adaylarının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını doldurması gerekiyor. Bakanlığın yayınladığı ilanda öne çıkan diğer başvuru şartları şu şekilde sıralanıyor:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki genel şartları taşımak.

Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak (dul ve yetim aylığı alanlar hariç). Temmuz 2026 zamlı sosyal yardım ödemeleri: Evde bakım maaşı ne kadar oldu? İçeriği Görüntüle

Herhangi bir kamu kurumunda çalışırken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.

Halihazırda herhangi bir kamu kurumunda 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmamak.

Sözleşmeli çalışırken kurumca sözleşmesi feshedilenler veya sözleşmeyi tek taraflı feshedenler için feshin üzerinden en az bir yıl geçmiş olmak.

Görevini devamlı yapmaya ve tam zamanlı çalışmaya engel bir sağlık sorunu bulunmamak.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunun olumlu gelmesi.