Alüminyum folyo ile musluk temizliği için küçük bir folyo parçasını top haline getirip hafifçe nemlendirmek yeterli oluyor. Ardından musluğun yüzeyi fazla baskı uygulamadan dairesel hareketlerle ovuluyor. Bu işlem sırasında yüzeyde biriken ince kireç tabakası, su lekeleri ve sabun kalıntıları gevşeyebiliyor.

Temizlik tamamlandıktan sonra musluğun kuru ve yumuşak bir mikrofiber bezle silinmesi öneriliyor. Böylece gevşeyen kalıntılar uzaklaştırılırken yüzey daha parlak bir görünüme kavuşabiliyor. Özellikle düzenli aralıklarla uygulandığında muslukların ilk günkü görünümünü daha uzun süre korumasına katkı sağlıyor.

Alüminyum Folyo nasıl temizliyor?

Alüminyum, krom kaplama ve paslanmaz çelik yüzeylerden daha yumuşak bir metal olduğu için doğru şekilde kullanıldığında aşındırıcı etki oluşturmadan temizlik yapabiliyor. Hafif nemli folyo, musluk üzerinde zamanla oluşan ince mineral birikintilerinin gevşemesine yardımcı olurken yüzeydeki mat görüntünün azalmasını da destekliyor.

Folyo yöntemi derin kireç tabakaları, paslanma veya kaplaması zarar görmüş musluklarda aynı performansı göstermeyebilir. Ayrıca uygulama sırasında aşırı baskı yapılması ya da sert şekilde ovalanması, hassas yüzeylerde istenmeyen izler oluşmasına neden olabilir.

Kimyasal Kullanmadan Parlaklık Sağlamak Mümkün mü?

Alüminyum folyo yöntemi, özellikle hafif kireçlenme ve su lekelerinin görüldüğü musluklarda kimyasal temizlik ürünlerine alternatif olarak değerlendiriliyor. Düzenli bakım yapıldığında muslukların parlak görünümünü korumaya yardımcı olabilir ve sık kimyasal kullanımını azaltabilir.