Okan Ödemiş, Genel Başkan Yunus Değirmenci'nin karşısına tek aday olarak çıkarken sıradan bir seçim vaadi değil, işçinin hayatına dokunan bütüncül bir program ortaya koydu. Peki bu güçlü çıkışın arkasındaki isim kim, delegelere hangi somut sözleri veriyor?

Okan Ödemiş'in vaatleri neler?

Okan Ödemiş, hazırladığı yol haritasını masa başında değil, doğrudan işçilerle konuşarak, fabrika sahasında dinleyerek oluşturduğunu anlattı. Onun yaklaşımında sendikacılık yalnızca zam pazarlığından ibaret değil; işçinin evine, çocuğunun eğitimine, ailesinin huzuruna uzanan geniş bir sorumluluk alanı.

Programın kalbinde, üyenin gerçek taleplerini toplu iş sözleşmesi masasına eksiksiz taşıyan yeni bir model yatıyor. Doğum, evlilik, hastalık ve kayıp anlarında ailenin yanında olan nakit destek sistemi; okuyan çocuklara burs; ömrünü sektöre adayanlara emeklilikte anlamlı bir teşekkür, verilen sözlerin en dikkat çekenleri arasında.

Ödemiş, üyelere ve yakınlarına ücretsiz hukuki danışmanlık, psikolojik destek ve kariyer koçluğu sağlayacak bir gelişim merkezini de gündemine aldı. Tüm sendikal süreçleri şeffaf biçimde takip etmeye imkân tanıyan mobil uygulama, İstanbul'da hizmete girecek çağdaş bir konukevi ve üyelerin ekonomik koşullarda tatil yapabileceği tesisler bu vizyonu tamamlıyor.

Her projenin finansmanını ince ince hesapladığını belirten Ödemiş, güçlü bir sendikanın üyesini yalnız iş yerinde değil hayatın her anında sahiplenmesi gerektiğini savundu. Bu bütüncül bakış, delegeler arasında ciddi bir umut dalgası oluşturdu.

Okan Ödemiş kimdir?

Okan Ödemiş, Özçelik-İş Sendikası'nda İstanbul Anadolu Havacılık Şube Başkanı olarak görev yapan, sahayı yakından tanıyan deneyimli bir sendikacı. İşçilerle kurduğu doğrudan bağ, onu çalışanların sesini duyuran güvenilir bir isim haline getirdi.

Sendikal mücadelesinde daima üyeyi merkeze koyan Ödemiş, 11 Temmuz'daki genel kurulda genel başkanlığa aday oldu. Sosyal sendikacılık anlayışıyla şekillendirdiği manifestosu, Özçelik-İş'i yalnız bir işçi örgütü değil, Türkiye'nin en etkili sivil toplum yapılarından biri haline getirme iddiası taşıyor.