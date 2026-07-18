İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Ildırı Mahallesi, sakin balıkçı köyü görünümünün altında binlerce yıllık bir tarihe ev sahipliği yapıyor. Antik dönemde Erythrai adıyla İyon uygarlığının önemli kentlerinden biri olan yerleşim, Lidya, Pers, Helenistik ve Roma dönemlerinden izler taşıyor. Ücretsiz ziyaret edilebilen antik tiyatrosu, Athena Tapınağı kalıntıları, kilometrelerce uzanan surları ve denizle iç içe atmosferi sayesinde hem tarih meraklılarının hem de doğayla baş başa vakit geçirmek isteyenlerin rotasında yer alıyor. Üstelik bölge, televizyon dizilerine ev sahipliği yapan doğal dokusuyla da dikkat çekiyor.

Erythrai Antik Kenti binlerce yıllık geçmişini günümüze taşıyor

İzmir'in Çeşme ilçesine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Ildırı Mahallesi, antik çağda Erythrai Antik Kenti olarak bilinen önemli İyon yerleşimlerinden biriydi. "Kızıl Kent" anlamına geldiği düşünülen Erythrai adı, bir görüşe göre bölgedeki kızıl renkli topraklardan, başka bir rivayete göre ise kentin kurucusu kabul edilen Erythro'dan geliyor.

Arkeolojik bulgular, bölgede yaşamın İlk Tunç Çağı'na kadar uzandığını ortaya koyuyor. Kent; Lidyalılar, Persler, Büyük İskender'in hakimiyeti, Helenistik krallıklar ve Roma İmparatorluğu dönemlerinde varlığını sürdürdü. İyon kentlerinin oluşturduğu Panionion Birliği'nin üyeleri arasında yer alan Erythrai, özellikle değirmen taşı üretimi, kaliteli şarapları ve ticari gücüyle dönemin öne çıkan merkezlerinden biri oldu.

Roma döneminde özgür kent statüsü kazanan yerleşim, kadın kahinleri ve kültürel yaşamıyla da ün saldı. Ancak depremler, savaşlar ve siyasi değişimler zamanla kentin eski ihtişamını gölgede bıraktı. Bizans döneminin ardından Türk egemenliğine giren yerleşim, yüzyıllar içinde bugünkü Ildırı adını aldı.

Ücretsiz gezilebilen Erythrai Antik Kenti ziyaretçilerine neler sunuyor?

Bugün Erythrai Antik Kenti ücretsiz gezi rotası arayanlar için Ege'nin en dikkat çekici duraklarından biri olarak öne çıkıyor. Antik tiyatro, Athena Tapınağı kalıntıları, akropol, anıtsal mezar yapıları ve yaklaşık 5 kilometre uzunluğundaki surlar ziyaretçilere açık durumda.

MÖ 3. yüzyılın sonlarında inşa edildiği değerlendirilen antik tiyatro, çift diazomalı planıyla dikkat çekiyor. Tiyatronun sahne binasının büyük bölümü günümüze ulaşmasa da oturma sıraları ve mimari planı antik dönemin görkemini hissettiriyor.

Akropolde yer alan Athena Tapınağı ise Arkaik Çağ mimarisinin önemli örnekleri arasında gösteriliyor. Kazılarda ortaya çıkarılan figürinler, seramikler ve taş eserler, kentin dini yaşamına ışık tutuyor. Kenti çevreleyen surların bazı bölümlerinde duvar yüksekliği bugün bile yaklaşık 5 metreye ulaşıyor.

1960'lı yıllarda başlayan bilimsel kazılar günümüzde de sürüyor. Arkeologlar, her sezon yeni buluntularla Erythrai'nin sosyal yaşamı, ticareti ve mimarisi hakkında daha fazla bilgiye ulaşıyor.

Ildırı yalnızca tarihiyle değil doğal güzellikleriyle de öne çıkıyor

Erythrai'nin bulunduğu Ildırı Mahallesi, tarih ile doğayı aynı noktada buluşturan ender destinasyonlardan biri olarak dikkat çekiyor. Balıkçı tekneleri, sakin koyları, iyot kokulu sahili ve huzurlu atmosferi sayesinde kalabalık tatil merkezlerinden uzaklaşmak isteyen ziyaretçileri ağırlıyor.

Azmak bölgesi berrak deniziyle öne çıkarken, balıkçı kooperatifi çevresinde her gün denizden çıkan taze ürünler satışa sunuluyor. Bölgedeki restoranlar ise Ege mutfağının öne çıkan lezzetlerini deniz manzarası eşliğinde deneyimleme fırsatı sunuyor.

Ildırı'nın doğal dokusu televizyon yapımcılarının da ilgisini çekti. Fatmagül'ün Suçu Ne?, Hayat Sevince Güzel ve Kalbim Ege'de Kaldı dizilerinin bazı sahneleri bu mahallede çekildi. Böylece bölgenin taş evleri, sahili ve tarihi atmosferi milyonlarca izleyiciye ulaştı.

Erythrai Antik Kenti'ne nasıl gidilir ve ziyaret saatleri

Çeşme merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Erythrai Antik Kenti, özel araçla İzmir-Çeşme Otoyolu üzerinden Ildırı yönü takip edilerek ulaşılabiliyor. Toplu taşımayı tercih edenler ise önce Çeşme'ye gelip ardından Ildırı hattındaki yerel ulaşım araçlarını kullanabiliyor.

Ziyaret saatleri mevsime göre değişiklik gösteriyor. Ekim-Mart döneminde 09.00-18.00, Nisan-Eylül döneminde ise 08.00-21.00 saatleri arasında ziyaret edilebilen ören yerinin antik tiyatro bölümüne giriş ücretsiz.