Son Mühür/ Emine Kulak- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) hakkında verilen mutlak kararının ardından eski yönetim yeniden göreve döndü. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi partinin yönetimini devralırken, o dönem genel başkanlık görevini yürüten Özgür Özel görevden ayrıldı. Kılıçdaroğlu ve ekibi, 38. Olağan Kurultay’ından sonra göreve gelen parti yöneticilerinin tamamını görevden alarak, yerlerine atamalar yaptı. Bu gelişmelerin ardından Özgür Özel ve destekçileri bu atama ve mutlak butlan kararını kabul etmediğini belirterek CHP’den istifa etti. Özel ve ekibi siyasi yaşamlarını Yeni Parti çatısı altında devam ettirme kararı aldı.

İl binası aranıyordu ama…

İzmir’de ise Yeni Parti ile yol yürüyeceğini açıklayan, CHP İzmir İl Başkanlığı görevinden alınan Çağatay Güç’ün kurucu il başkanı olacağı öne sürülmüştü. CHP İl Başkanlığı görevinden alındıktan sonra alternatif il binası tutan Güç, ekibiyle birlikte yeni parti için daha büyük bir il binası arayışına başlamıştı.

İzmir İl Binası, bağış kampanyasını bekliyor

Yeni Parti'nin duyurulmasının üzerinden günler geçmesine rağmen il binası arayışı henüz sonuçlanmadı. Yeni Parti İzmir İl ekibinin, partisi tarafından başlatılan dayanışma kampanyası miktarının belli olmasını, açılmasını beklediği öne sürüldü. Partililer, mevcut ekonomik koşullarda da yeni bir bina kiralayabileceklerini; ancak bunun istenilen konum ve büyüklükte olmayacağını belirtti.

Bağış 2 gün önce ne kadardı?

Yeni Parti Çanakkale Milletvekili, İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özgür Ceylan 2 gün önce yaptığı açıklamada, “ dayanışma kampanyamızın 5’inci gününde 113. 678 vatandaşımız tarafından 240.305.252 TL bağışta bulunuldu” ifadeleri kullanmıştı.