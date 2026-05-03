İzmir yerel liginde heyecan tüm hızıyla sürerken, zirve mücadelesi veren Narlıdere Belediyespor, kendi sahasında konuk ettiği Esenlikspor karşısında gövde gösterisi yaparak sahadan 5-0’lık net bir skorla galip ayrıldı.

Narlıdere Ali Artuner Stadı’nda Gol Yağmuru

2 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 17.00’de başlayan müsabakada, ev sahibi ekip taraftarının desteğini de arkasına alarak maça adeta fırtına gibi girdi. Henüz maçın ilk saniyelerinde rakip kalede baskı kuran Narlıdere Belediyespor, 1. dakikada Oğuzhan Elitok’un ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçerek rakiplerine kolay teslim olmayacağının sinyalini verdi.

Erken gelen golün moral bozukluğunu üzerinden atamayan Esenlikspor karşısında ataklarını sıklaştıran sarı-siyahlılar, 5. dakikada Barış Çeri ile farkı ikiye çıkardı. İlk yarının geri kalanında kontrolü elinde tutan ev sahibi ekip, soyunma odasına 2-0’lık rahat bir skorla girdi.

Mücadelenin ikinci yarısına da aynı disiplin ve baskıyla başlayan Narlıdere temsilcisi, 50. dakikada genç yeteneği Kuzey Koç’un fileleri sarsmasıyla skoru 3-0’a taşıdı. Üç farklı üstünlüğün verdiği rahatlıkla oyunun temposunu istediği gibi yönlendiren Narlıdere Belediyespor, 65. dakikada Cengizhan Gül’ün şık golüyle farkı iyice açtı. Maçın sonucunu tayin eden gol ise 85. dakikada bir kez daha sahneye çıkan ve kendisinin ikinci, takımının beşinci golünü kaydeden Kuzey Koç’tan geldi.