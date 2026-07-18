Son Mühür / Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir Büyükşehir Belediyesi, dijital dönüşüm kapsamında kurum çalışanlarının yapay zeka becerilerini artırmasına yönelik eğitimlerine devam ediyor. Tarihi Havagazı Fabrikası bünyesindeki İZLAB Dijital Deneyim Merkezi’ndeki program kapsamında belediyenin farklı kademelerinde görev yapan 428 yönetici ve personel yapay zeka eğitimi aldı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü’nce Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın da koordinesinde gerçekleşen eğitimlerde, kurumsal süreçlerde yapay zekanın etkin kullanımı, doğru komut hazırlama teknikleri, veri analizi, karar alma ve içerik üretiminin katkıları uygulamalı şekilde anlatıldı. Eğitimler sonrasında iş sürelerinde verimliliği artırılmasının yanı sıra zaman kaybının azaltılması ve dijital becerileri güçlendirilmesi hedefleniyor.

Önce İZSU ardından ise ESHOT

Programda son olarak İZSU Genel Müdürlüğü’nün yönetici ve personelleri eğitim aldı. 237 kişi, yapay zekanın kurumsal uygulamalarına ilişkin dört günlük eğitime başladı. Eğitime katılan yönetici ve İZSU personelleri, yapay zekayı özellikle kurum içi iş akışlarına entegre etmeye yönelik uygulamalar yaptı. İZSU’nun eğitimlerinin ardından sırada ise ESHOT Genel Müdürlüğü var. ESHOT Genel Müdürlüğü’ne yönelik planlamaya göre 135 yönetici ve personel ortalama iki gün sürecek eğitime katılacak. Belediye, bünyesindeki tüm birimlerde yapay zeka kullanımının yaygınlaştırılmasını hedefliyor.