Öte yandan, adliyeye sevk edilmeden önce sağlık kontrolü için hastaneye götürülen Tuğyan Ülkem Gülter’e, hastane önünde bekleyen bir grup tepki gösterince, Tuğyan doğrudan adliyeye getirildi. Yalova Adalet Sarayı önünde toplanan kalabalık da Tuğyan Ülkem Gülter aleyhine sloganlar atarak tepki gösterdi.

Şarkıcı Gül Tut (52), 26 Eylül’de Yalova’nın Çınarcık ilçesi, Harmanlar Mahallesi, Vali Akı Caddesi’ndeki 6. kattaki evinin üzeri kapalı terasından henüz belirlenemeyen bir nedenle düşerek yaşamını yitirmişti. Tut’un cenazesi İstanbul’da toprağa verilmişti. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlatmıştı. Bir süredir teknik takipte bulundukları öne sürülen Tut’un kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve olay günü aynı odada bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu, yurt dışına çıkış hazırlığı yaptıkları iddiasıyla İstanbul’da gözaltına alınarak Yalova’ya getirildi. Ulu’nun babası Arif Ulu ve iki kişi daha gözaltına alınmıştı.