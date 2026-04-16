Türkiye’de narenciye üretimi, son yıllarda yalnızca meyvesiyle değil kabuklarıyla da dikkat çeken bir dönüşüm yaşıyor. Portakal ve limon kabukları, bir dönem atık olarak görülürken bugün farklı sektörlerin talebiyle ekonomik değeri yüksek bir ürüne dönüşmüş durumda. Özellikle kurutulmuş ve işlenmiş kabuklar, hem iç piyasada hem de ihracatta önemli bir yer edinmeye başladı.

Kabuklar işlenerek değer kazanıyor

Meyve suyu tesislerinden ve yerel üreticilerden temin edilen yaş kabuklar, modern kurutma tesislerinde belirli aşamalardan geçirilerek işleniyor. Bu süreçte kabuğun dış kısmında yer alan ve esansiyel yağ bakımından zengin flavedo tabakası ile daha acı bir yapıya sahip olan albedo tabakası kullanım alanına göre ayrıştırılıyor.

Yaklaşık 5 kilogram taze kabuktan 1 kilogram kurutulmuş ürün elde edilmesi, bu hammaddenin değerini daha da artırıyor. İşleme sürecinin ardından elde edilen ürünler granül, toz ya da şerit formunda paketlenerek farklı sektörlere sunuluyor.

Farklı sektörlerde geniş kullanım alanı bulunuyor

Kurutulmuş narenciye kabukları, gıda sektöründe özellikle pasta, bisküvi ve şekerleme üretiminde doğal aroma verici olarak kullanılıyor. Bitki çayı üretiminde ise ana bileşenlerden biri haline gelmiş durumda.

Öte yandan kozmetik ve kimya alanında da dikkat çeken bir kullanım söz konusu. İçeriğinde bulunan limonen maddesi sayesinde doğal temizlik ürünlerinde yağ çözücü olarak tercih edilirken, parfümeri sektöründe koku sabitleyici olarak değerlendiriliyor.

Sanayi tarafında ise pektin üretiminde önemli bir kaynak olarak öne çıkıyor. Reçel ve jöle yapımında kıvam artırıcı olarak kullanılan bu madde, narenciye kabuklarından elde ediliyor.

Fiyatı 650 liraya kadar çıkıyor

2026 yılı piyasa verilerine göre kurutulmuş narenciye kabuklarının toptan kilogram fiyatı 180 TL ile 250 TL arasında değişiklik gösteriyor. Ancak işlenmiş ve paketlenmiş ürünlerde bu rakam 650 TL seviyelerine kadar ulaşıyor.

Özellikle Avrupa Birliği ülkelerine yapılan ihracatta, analiz raporlu ve pestisit içermeyen ürünler daha yüksek fiyatlardan alıcı buluyor. Bu ürünlerin kilogram fiyatı 4 ile 12 dolar arasında işlem görüyor.

Dikkat çeken bir diğer nokta ise daha önce değersiz olarak görülen bu kabukların, bugün yüksek talep gören bir ticaret kalemine dönüşmüş olması. Narenciye üretiminde oluşan bu yeni alan, hem üreticiler hem de sanayi için önemli bir fırsat sunuyor.

Öte yandan sektördeki bu gelişme, atık olarak değerlendirilen birçok ürünün aslında ekonomiye kazandırılabilecek potansiyele sahip oldğunu da ortaya koyuyor.