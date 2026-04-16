Mutfakta en çok kullanılan cihazlardan biri olan buzdolabının çıkardığı seslerin çoğu zaman göz ardı edildiği biliniyor. Ancak teknik değerlendirmeler, bazı seslerin sıradan olmadığını açıkça ortaya koyuyor. Uzmanlara göre hafif uğultular normal kabul edilirken, sürekli ve belirgin hale gelen vızıltılar cihazın iç aksamında bir problem olduğuna işaret edebiliyor.

Buzdolabının çalışma döngüsü sırasında oluşan bazı seslerin doğal olduğu ifade ediliyor. Özellikle termal genleşmeye bağlı çıtırtılar ya da soğutucu akışkanın dolaşımı sırasında duyulan fokurdama sesleri olağan karşılanıyor. Buna karşın sesin şiddetinde artış olması ya da karakterinin değişmesi, kullanıcıların dikkat etmesi gereken ilk sinyaller arasında yer alıyor.

Yanlış kurulum ve sıcaklık ayarı sesi artırabiliyor

Teknik incelemelerde, cihazın bulunduğu zeminin düzgün olmamasının önemli bir etken olduğu vurgulanıyor. Buzdolabının dengesiz bir yüzeyde durması ya da mutfak dolaplarına temas etmesi, titreşimin artmasına ve sesin dışarıya daha belirgin yansımasına neden oluyor.

Öte yandan iç sıcaklığın 4 derece altına düşürülmesi de farklı bir soruna kapı aralıyor. Bu durumda oluşan buzlanma, fan kanatlarının hareketini zorlaştırarak hem sesi yükseltiyor hem de mekanik zorlanmaya yol açıyor. Alt kısımda yer alan bazı parçaların gevşemesi ise kompresör devreye girdiğinde tıkırtı şeklinde duyulabiliyor.

Kirli bobinler performansı düşürüyor

Cihazın arka ya da alt bölümünde bulunan kondenser bobinlerinin temizliği de kritik başlıklar arasında yer alıyor. Bu bölgede biriken toz ve kir, buzdolabının daha fazla enerji harcamasına neden olurken aynı zamanda aşırı ısınmaya yol açabiliyor.

Uzmanlar, performans kaybını önlemek için bu bölümlerin yılda en az iki kez temizlenmesini öneriyor. Temizlik sırasında cihazın kapalı olması gerektiği, ayrıca temizlik sonrası tamamen kuruma sağlanmadan yeniden çalıştırılmaması gerektiği özellikle hatırlatılıyor. Bu detya çoğu kullanıcı tarafından atlanabiliyor.

Kompresör ve fan arızaları ciddi risk taşıyor

Buzdolabının en kritik parçası olarak gösterilen kompresörden gelen sürekli vızıltı, genellikle aşırı yüklenme ya da mekanik bir arızanın habercisi olarak değerlendiriliyor. Bu sesin uzun süre devam etmesi durumunda cihazın performansında düşüş yaşanabileceği ifade ediliyor.

Dondurucu bölümünde yer alan evaporatör fanı ise farklı bir belirti veriyor. Fanın buzlanması ya da hasar görmesi durumunda gıcırtıya benzer sesler duyulabiliyor.

Dikkat çeken bir diğer nokta ise şu: Cihaz vızıldamasına rağmen yeterli soğutma yapmıyorsa, bu durum basit bir sorun olarak görülmemeli. Geçici çözümlerin işe yaramadığı durumlarda profesyonel destek alınmasının zorunlu hale geldiği belirtiliyor. Aksi halde arızanın ilerleyerek daha büyük masraflara yol açabileceği uyarısı yapılıyor.