C31K kanalı nedir sorusu, son günlerde en çok aranan konulardan biri haline geldi. Bu grup, daha önce Ahmet Minguzzi ve İkbal Uzuner cinayetleriyle de gündeme gelmişti. Son saldırıların ardından kanalda sansürsüz olay görüntülerinin paylaşıldığı ve failin "kahraman" ilan edildiği tespit edildi. İşte bu tespit, yetkilileri hem kanala hem de üye tabanına karşı harekete geçirdi.

C31K açılımı ne, kimlerden oluşuyor?

Açılımı "Cehennemin 31. Katı" olan C31K, Telegram ve Discord gibi platformlarda bir araya gelen bir çevre olarak tanımlanıyor. Kendisini nihilist ve uç ideolojilerle ilişkilendiriyor. Yetkililere göre yaklaşık 100 bin üyeli bir yapıdan söz ediliyor. En dikkat çekici nokta ise üye profili: Çoğunluğu 12-18 yaş aralığında, yani ortaokul ve lise çağındaki bireyler.

İnternetin kapalı köşelerinde örgütlenen bu yapı, alenen erişilebilir olmadığı için aileler ve öğretmenler tarafından fark edilmesi zor. Üyelerin büyük kısmı anonim profiller kullanıyor. Bu durum hem tespit hem de önleme çalışmalarını zorlaştıran en büyük etken.

Neden gündem oldu?

Gruba dair endişelerin ana kaynağı paylaşım içeriği. Şiddet, çocuk istismarı, hayvan eziyeti ve siber zorbalık içerikli paylaşımlar kanalda dolaşıyor. Bunlara son dönemde dini ve milli değerlere yönelik hakaret içerikleri ile okul saldırılarını teşvik eden paylaşımlar da eklendi.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki saldırıların ardından faillerin bu kanaldaki içeriklerle bağlantısının araştırıldığı belirtiliyor. Saldırıları öven, görüntüleri sansürsüz paylaşan kullanıcıların tespiti için Cumhuriyet Başsavcılığı ve Siber Suçlarla Mücadele birimleri ortak çalışma yürütüyor.

Aileler ve öğretmenler neye dikkat etmeli?

Uzmanlar bu tür dijital toplulukların gençler üzerindeki etkisinin hafife alınmaması gerektiğini söylüyor. Çocukların uzun süreli Telegram ve Discord kullanımı, ani davranış değişiklikleri, içe kapanma, sosyal ağ profilinde tuhaf semboller — hepsi uyarı işareti sayılabilir.

Ebeveynler için önerilen ilk adım açık diyalog. Çocuğun telefonuna gizlice bakmak yerine, dijital güvenlik üzerine konuşmak daha kalıcı bir yol. Şüpheli bir içerikle karşılaşıldığında İhbar Web (ihbarweb.org.tr) üzerinden bildirim yapılabiliyor. Ayrıca okul rehberlik birimleriyle iletişime geçmek, sürecin erken fark edilmesi açısından önemli.

Soruşturma hangi aşamada?

Yetkililer kanala dair incelemeyi sürdürüyor. Telegram yazışmaları analiz ediliyor, kimlik tespiti yapılan kullanıcılar hakkında işlem başlatılıyor. Grubun tamamen kapatılması konusunda ise platformun yurt dışı merkezli olması nedeniyle teknik güçlükler yaşanıyor. Türkiye'nin bu tür dijital topluluklara karşı düzenleyici çerçevesini güncelleme ihtiyacı da tartışma masasında.