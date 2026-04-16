Gözenekli yapıya sahip olan derzler, yüzeysel temizlikle tam anlamıyla arınamıyor. Bu da kısa sürede tekrar kirlenmelerine yol açıyor. Dikkat çeken bir diğer nokta ise, yanlış temizlik yöntemlerinin sorunu geçici olarak çözmesi.

Uzmanlar farklı bir yöntemi öneriyor

Temizlikte sıkça tercih edilen sirke her zaman istenilen sonucu vermeyebiliyor. Uzmanlar bu noktada hidrojen peroksit, yani bilinen adıyla oksijenli su kullanımını öneriyor. Doğal bir ağartıcı özelliğe sahip olan bu madde, yalnızca yüzeyi değil derzlerin iç kısmını da etkileyerek daha kalıcı bir temizlik sağlıyor.

Bu yöntem, özellikle inatçı lekelerde daha etkili sonuç veriyor. Böylece derz aralarının yeniden eski beyaz görünümüne kavuşması mümkün hale geliyor.

Uygulama yöntemi oldukça basit

Uzmanların aktardığına göre uygulama süreci oldukça pratik. Oksijenli su doğrudan derz aralarına dökülüyor ve yaklaşık 10 ila 15 dakika bekletiliyor. Ardından sert bir fırça yardımıyla yüzey ovuluyor ve bol suyla durulanıyor.

Lekelerin yoğunluğuna göre bu işlemin birkaç kez tekrarlanabileceği belirtiliyor. Öte yandan uygulama öncesinde yüzeydeki sabun kalıntılarının temizlenmesi gerekiyor. Aksi halde hidrojen peroksit derinlemesine etki edemiyor.

Havalandırma temizliğin devamı için önemli

Temizlik sonrasında ortamın iyi havalandırılması da en az uygulama kadar önemli görülüyor. Uzmanlar, yeterli havalandırma sağlanmadığında küf oluşumunun yeniden başlayabileceğini ifade ediyor.

Doğru yöntemlerin düzenli şekilde uygulanması halinde derz aralarının uzun süre temiz ve beyaz kalabileceği vurgulanıyor. Ancak ihmal edilen küçük detaylar, tüm emeğin kısa sürede boşa gitmesine neden olaibliyor.