Taşacak Bu Deniz'de İso ile Fadime'nin boşanma ihtimali bu kargaşanın tam merkezinde. Fragmanda göze çarpan ayrılık sahnesi, son haftalarda yakınlaşması izlenen çiftin taraftarlarını beklenmedik bir şekilde üzdü. Peki gerçekten ayrılacaklar mı, yoksa bu sadece yapımın izleyiciyi heyecanlandırmak için çıkardığı bir kart mı?

İso ve Fadime fragmanda neden boşanıyor?

Fragmanın kilit sahnesinde Zarife Furtuna devrede. Esme'nin Şerif'i hapse gönderebilmek için aradığı delil bir fotoğrafta düğümleniyor. Zarife Furtuna da bu fotoğrafı teslim etmek için tek bir şart öne sürüyor: İso ile Fadime'nin boşanması. Kısacası, bir kişinin hapse girmesi için başka bir çiftin evliliğinin feda edilmesi gerekiyor. Senaristlerin klasik hamlesi.

Mezarlık sahnesi ve Eyüphan'ın ses kaydı

Olayın diğer ayağı daha önceki bölümde atılmıştı. Fadime, mezar başında konuşurken İso ile neden evlenmek zorunda kaldığını anlatıyor. O an orada yalnız olduğunu sanıyor ama değil — Eyüphan her şeyi gizlice kaydediyor.

Fragmanda Eyüphan bu kayıtla tehdit oyununa başlıyor. İso ile Fadime boşanmazsa ses kaydını Adil'e dinleteceğini söylüyor. Yani çift iki ayrı baskıyla sıkışmış durumda: Bir yanda Zarife'nin şartı, diğer yanda Eyüphan'ın kayıt silahı. Evliliklerini bitirmeleri için ortada iki ayrı sebep var.

Sosyal medya İso ve Fadime için ayağa kalktı

Fragman yayınlanır yayınlanmaz X'te paylaşımlar peş peşe geldi. Taraftarlar "Fadime ile İso ayrılmasın", "Daha çok İso ve Fadime sahnesi istiyoruz" diye yazdı. Çiftin hayranları aslında son bölümlerdeki duygusal yakınlaşmadan sonra rahat bir nefes almıştı — şimdi birdenbire boşanma masasına oturma ihtimali çıkınca tepki büyük oldu.

Karakterlerin esprili ve yerine göre sert havası, dizinin belkemiği sayılıyor. Yapımcılar taraftarın hassasiyetini biliyor. Bu yüzden bu sahnenin bir "çark" senaryosu olma ihtimali de yüksek — yani çift belki boşanıyor gibi görünüp son anda durumu çevirecek bir çözüme ulaşacak.

Taşacak Bu Deniz yeni bölüm ne zaman?

Dizinin yeni bölümü 17 Nisan Cuma akşamı TRT1'de yayımlanacak. İso ve Fadime'nin kaderini belirleyecek sahneler de bu bölümde ekrana gelecek. Taraftar şimdilik nefesini tutmuş, cuma akşamını bekliyor.