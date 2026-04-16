TIME 100 listesindeki tek Türk kimdir sorusunun yanıtı, enerji dünyasının yakından tanıdığı bir figürde düğümlendi. Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) başkanlığını yürüten Fatih Birol, "Liderler" kategorisinde yer alarak derginin 2026 seçkisine giren tek Türk oldu.

Fatih Birol kimdir?

Birol, küresel enerji politikalarının en üst düzey karar masalarında Türkiye'nin imzasını taşıyan isimlerden biri. 2015'ten bu yana IEA'nın başkanlığını sürdürüyor ve bu görevde yeniden seçilerek rekor süre kalan ilk başkan konumuna ulaştı. Doğalgazdan yenilenebilir kaynaklara, iklim politikalarından enerji güvenliğine kadar pek çok kritik dosya onun imzasıyla şekilleniyor.

Ekonomist kökenli olan Birol, uluslararası enerji diplomasisinin sakin ama belirleyici figürlerinden biri olarak tanınıyor. Küresel dengeler altüst olurken ülkelerin masada kalmasını sağlayan arabulucu profiliyle dikkat çekiyor. TIME'ın bu yılki seçimi de tam olarak bu yönü öne çıkarıyor.

TIME listesinde Birol için yazılanlar

Derginin sayfalarında Birol'u tanıtma görevini Columbia Üniversitesi bünyesindeki Küresel Enerji Politikası Merkezi Direktörü Jason Bordoff üstlendi. Bordoff yazısında enerjinin yeniden dünyanın gündem sahnesine taşındığı bir dönemden söz etti ve IEA'nın başında Birol gibi bir ismin bulunmasının şanslı bir tesadüf olduğunu vurguladı.

Yazıda ayrıca dünya bölünürken bile ülkeleri aynı çatı altında tutma çabası, kurumun kuruluş felsefesi olan enerji güvenliği ve iş birliği ilkesine sadakat gibi vurgular öne çıktı. Liste açıklandıktan sonra Birol'un adının Türkiye'de yeniden gündeme gelmesi de bu değerlendirmenin etkisiyle oldu.

Listedeki diğer kategoriler

TIME 100 seçkisi bu yıl altı ana başlık altında şekillendi. Liderler kategorisinde Papa 14. Leo, Donald Trump, Xi Jinping ve Benjamin Netanyahu gibi siyasi figürlerle birlikte Birol da yer aldı. Sanatçılar kısmında Luke Combs ve BLACKPINK'ten Jennie, titanlar arasında Sundar Pichai ve Ralph Lauren, yenilikçilerde ise Anthropic'in kurucuları Dario ve Daniela Amodei dikkat çeken isimler oldu.

İkonlar kategorisinde Victoria Beckham ve Hilary Duff gibi popüler isimler yer alırken, öncüler bölümünde MrBeast ve OpenAI'ın finans direktörü Sarah Friar listeye dahil edildi. Fakat Türkiye açısından tüm bu kalabalığın içinde tek bir ad öne çıktı: Fatih Birol.