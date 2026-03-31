Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın, ABD ile savunma ilişkilerine dair sert bir çıkış yaptığı yönündeki iddialar uluslararası gündemde tartışma yarattı. İddialara göre Veliaht Prens’in, ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik açıklamalarına tepki olarak “Artık Amerikan silahları satın almayacağız” mesajı verdiği öne sürüldü.

İddia: “Silah alımı sadece ticaret değil, bağlılık göstergesiydi”

Ortaya atılan bilgilere göre Veliaht Prens’in açıklamasında, ABD’den yapılan silah alımlarının yalnızca ticari bir faaliyet olmadığı, aynı zamanda siyasi ve stratejik bir bağlılık göstergesi anlamı taşıdığı ifade edildi.

Bu çerçevede, geçmişte gerçekleştirilen milyarlarca dolarlık savunma anlaşmalarının iki ülke arasındaki ittifakın önemli bir unsuru olduğuna dikkat çekildiği ileri sürüldü.

Trump’a tepki iddiası

Söz konusu çıkışın, ABD Başkanı Donald Trump’ın Veliaht Prens’e yönelik sert ifadelerine karşılık geldiği iddia ediliyor. Ancak bu ifadelerin içeriğine ilişkin resmi ve doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor.

İki lider arasında doğrudan bir polemik yaşandığına dair net ve teyitli bir diplomatik kayıt da kamuoyuna yansımış değil.