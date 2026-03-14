İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Doğu Anadolu turnesi kapsamında Hakkari’de partililerle bir araya gelerek gündeme dair kritik açıklamalarda bulundu. Genel İdare Kurulu Üyesi Selim Özgökçe ve Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Eşref Fakıbaba ile kente gelen Dervişoğlu, İl Başkanı Ali Önal ve yerel teşkilat mensupları tarafından karşılandı. Ramazan ayının son günlerini bölgedeki illeri ziyaret ederek değerlendirdiğini belirten Dervişoğlu, Van, Bitlis ve Muş temaslarının ardından Hakkari’ye ulaştığını, buradan ise Şırnak’a geçeceğini ifade etti.

Kente gerçekleştirdiği bu ilk ziyareti önemsediğini ve bölgenin meselelerini yakından takip ettiklerini vurgulayan Dervişoğlu, Hakkari’nin Türkiye’nin güney hattındaki stratejik değerine dikkat çekti. Ziyaretlerinin ilerleyen dönemlerde de süreceğini dile getiren Genel Başkan, özellikle "Terörsüz Türkiye" başlığı altında yürütülen tartışmalara ve olası yasal düzenlemelere dair partisinin tavrını net bir dille ortaya koydu.

“Görüş ve kanaatlerimizi açıklayacağız”

Süreci titizlikle takip ettiklerini ve yetkili kurullarla değerlendirmeler yaptıklarını belirten Dervişoğlu, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Yasal düzenlemelerle ilgili hangi çalışmaları yapmışlar onlara bir bakalım. Ben her şeyi yerinde ve zamanında konuşmayı tercih ediyorum. Hem yetkili kurumlarımızla istişarelerde bulunuyoruz hem de yaşanan süreci doğru bir biçimde değerlendirmeye gayret sarf ediyoruz. Meclis'in gündemine taşındığında bu konuyla ilgili görüş ve kanaatlerimizi açıklayacağız. Türkiye'de milletin beklentisinin hilafına bir adım atma çabası söz konusu olursa, bu Meclis'teki aritmetik yeterlilikle olabilecek bir iş değil. Milletin o işe rızası var mı? Önce ona bakılması icap ediyor. Neyi getirecek ne amaçla getirecek ne zaman getirecek göreceğiz. Ama İYİ Parti'nin duruşu belli. İYİ Parti, terörle mücadele konusunda atılması icap eden adımları doğru bir biçimde, net bir şekilde tanımlıyor. Terörle yapılan hiçbir müzakereyi, teröristin yol başlılığında yapılan hiçbir süreci kabullenebilmemiz mümkün değil."

Hakkari programını tamamlayan Müsavat Dervişoğlu, temaslarını sürdürmek üzere karayoluyla Şırnak’a hareket etti.