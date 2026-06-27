Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana kesintisiz olarak düzenlenen tarihi koşu, 100. yılında rekor ödüllerle sahneye çıkıyor. 28 Haziran Pazar günü İstanbul'da koşulacak dev yarış öncesi, at sahiplerine ve jokeylere ödenecek astronomik rakamlar netleşti. Sürpriz primler ve 100. yıla özel ek ikramiyelerle birlikte Türk spor tarihinin en yüksek ödüllerinden birinin verilecek olması, yarış tutkunlarının heyecanını ikiye katladı. Vatandaşlar "Gazi Koşusu birincilik ödülü ne kadar?", "Gazi şampiyonu jokey kaç para alır?" sorularına yoğun bir şekilde yanıt aramaya başladı. İşte ayrıntılar...

100. GAZİ KOŞUSU ŞAMPİYONU NE KADAR KAZANACAK?

Türkiye Jokey Kulübü (TJK), 100. yıla özel olarak dağıtılacak ikramiye bütçesini rekor bir seviyeye taşıdı. Açıklanan resmi rakamlara göre, yalın birincilik ödülü 50 milyon TL olarak belirlendi. Ancak şampiyon safkanın sahibine ödenecek tutar sadece bu ana ikramiyeyle sınırlı kalmıyor. "100. Yıl Özel Ödülü", kayıt ve taksit ücretleri ile at sahibi primi hesaba katıldığında, birinci olan tayın sahibinin kasasına girecek para tam 126 milyon 870 bin TL'yi buluyor. Eğer kazanan atın sahibi aynı zamanda o atın yetiştiricisi unvanını taşıyorsa, faturaya eklenen yetiştiricilik primiyle birlikte sahibine ödenecek maksimum rakam 141 milyon 870 bin TL'ye ulaşıyor.

GAZİ KOŞUSU BİRİNCİSİ JOKEY KAÇ TL KAZANACAK?

Türkiye Jokey Kulübü kuralları gereği, yarışlarda kazanılan brüt ikramiyenin belli bir yüzdesi doğrudan atı binen jokeyin hakkı sayılıyor. Mevzuata göre şampiyon jokey, yalın birincilik ikramiyesinin yüzde 10'una hak kazanıyor. 50 milyon TL'lik devasa ana ödül üzerinden hesaplandığında, birinci olan atın jokeyi tek yarışta brüt 5 milyon TL gelir elde ediyor. Yasal gelir vergisi kesintileri bu rakamdan düşüldükten sonra kalan net tutar jokeyin banka hesabına yatırılıyor.

GAZİ ŞAMPİYONU ATIN ANTRENÖRÜ VE SEYİSİ NE KADAR ALACAK?

TJK yarışçılık yönetmeliği, büyük ikramiyenin sadece at sahibi ve jokey arasında paylaşılamayacağını belirtiyor. Yarışın kazanılmasında geri planda büyük emeği olan profesyoneller de bu bütçeden payını alıyor. Düzenlemeye göre, şampiyon safkanın antrenörüne de tıpkı jokey gibi ana ikramiyenin yüzde 10'u olan 5 milyon TL veriliyor. Atın günlük bakımını üstlenen ve yarışa hazırlayan seyis ise, 50 milyon TL'lik büyük ödülün yüzde 5'i oranındaki 2,5 milyon TL'yi kasasına koyuyor.