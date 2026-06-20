Hazırlanan mevzuat taslağı, hayatı boyunca çalışmasına rağmen üzerine kayıtlı tapulu bir evi olmayan ve halen kira ödeyen dar gelirli ileri yaş grubunu koruma altına almayı hedefliyor.

Kura çekimlerinde sistem değişiyor, faiz yükü sıfırlanıyor

Eğer teklif yasalaşırsa, TOKİ'nin İzmir ve çevresinde yürüteceği tüm sosyal konut faaliyetlerinde kurallar yeniden yazılacak. İlgili kanuna eklenecek yeni maddeyle birlikte, tapusu olmayan kiracı emeklilere ev tahsislerinde tartışmasız bir ilk sıra hakkı tanınacak. Sistemin en iddialı tarafı ise uygulanacak ödeme modeli. Kurum, banka faizlerini aradan çıkararak, vatandaşlara tamamen sıfır faizli ve çok uzun yıllara yayılan esnek konut finansman paketleri sunacak. Böylelikle İzmirli bir vatandaş, yüksek maliyetlere katlanmadan evinin kapısını aralayabilecek.

Maaşa göre taksit ve inşaat sektörüne can suyu

Geri ödemeler standart bir tarifeye bağlanmayacak. Kişinin İzmir'deki yaşam şartları, eline geçen net emekli aylığı ve sosyal pozisyonu dikkate alınarak onu sarsmayacak bir taksit planlaması yapılacak. Merkezî yönetim bütçesinden finanse edilecek bu projelerde, İzmir gibi yüksek konut maliyetleriyle boğuşan metropoller yatırımların merkez üssü olacak. Tasarının resmi gerekçe belgesinde, yaşlıların omuzlarındaki ağır kira yükünün hafifletilmesiyle toplumsal refahın artacağı belirtildi. Üstelik bu geniş çaplı sosyal konut hamlesinin, durgunluk yaşayan inşaat sektörüne taze kan pompalayarak ekonomik hareketliliği zirveye taşıyacağı öngörülüyor.