Muğla'nın Marmaris ilçesinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bağlı olarak görev yapan ambulans ekiplerinden birinde hem sürücü hem de paramedik olarak görev yapan Fatma Nur Uçar, 26 yıldır sürdürdüğü mesleğinde önceliğin cinsiyet değil insan hayatı olduğunu vurguladı. Marmaris'in tek kadın ambulans sürücüsü olan Uçar, "Mesleğimizin asıl amacı hayat kurtarmak" dedi.

"Gerçekten çok güzel, gurur verici ve onur verici bir duygu"

Paramedik olarak uzun yıllardır görev yapan ve aynı zamanda Marmaris'in tek kadın ambulans sürücüsü olan iki çocuk annesi Fatma Nur Uçar, mesleğin en büyük amacının hayat kurtarmak olduğunu belirtti. Uçar, "Marmaris'te tek kadın ambulans sürücüsü paramediğim. Mesleğimizin asıl amacı hayat kurtarmak. Hayat tehlikesi olan, bize ihtiyacı olan insanlara bir an önce ulaşmak için çalışıyoruz.

Olay yerinde arka kabinde sağlık personeli olarak hastaya müdahale ediyoruz. Aynı zamanda ambulans kullanarak mesleğimize bir artı daha katmış oluyoruz. Bu gerçekten çok güzel, gurur verici ve onur verici bir duygu. Bir kadın olarak ilk başladığımız zamanlarda vatandaşlardan bazı tepkiler aldık. Ancak zamanla insanlar bu işi yapabildiğimizi gördü ve bizi kabul ettiler. O zamandan sonra işimiz daha da kolaylaştı" şeklinde konuştu.

"Daha sonra bize güvenerek hastalarını ambulansa teslim etmeye başladılar"

Mesleğe ilk başladığı dönemlerde bazı ön yargılarla karşılaştığını anlatan Uçar, "İlk atandığım bölgede 'kadından ambulans sürücüsü mü olur' diyerek hastasını ambulansa bindirmek istemeyen insanlar oldu. Zamanla gördüler ki biz bu işi yapabiliyoruz ve onlar için oradayız. Daha sonra bize güvenerek hastalarını ambulansa teslim etmeye başladılar" diyerek yaşadığı deneyimleri paylaştı.