Son Mühür- Fenerbahçe'nin potada Eurolig mücadelesine sahne olan Ülker Sports Arena'nın bir süredir gündem olan mermer krizi çözüme kavuşacak gibi görünüyor.

Aziz Yıldırım'ın göreve gelmesinin ardından projeyle ilgilenen isim olan Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi İlker Alkun, Afyonkarahisar Fenerbahçeliler Derneği'nin kulübe hibe ettiği 8 tır mermerin neden koyulamadığını ve sorunun çözümü konusunda gelinen noktayı anlattı.



7-8 milyon liralık ek maliyet...



Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi İlker Alkun açıklamasında şu görüşlere yer verdi...

''Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun giriş alanında yaşanan mermer kriziyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Afyonkarahisar Fenerbahçeliler Derneği tarafından temin edilen mermerlerin kullanılabilmesi konusunda 7-8 milyon liralık ek maliyet çıktığına işaret eden Alkun, dernekle konuştuklarını ve orta yol bulduklarını duyurdu. Afyonkarahisar Derneği Başkanı Bilal Özharputlu ise 8 tır mermeri hibe ettiklerini açıkladı.



Sürecin doğru anlaşılması adına...



Son günlerde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nun giriş alanında kullanılan mermerlerle ilgili kamuoyunda gerçeği yansıtmayan bazı değerlendirmeler yapılmaktadır. Sürecin doğru anlaşılması adına aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

Ülker Arena salonu çevre zemin alanında kullanılmak üzere temin edilen mermerler, mevcut zemin kotları ve saha koşulları nedeniyle mevcut haliyle uygulanabilir durumda değildi.

Bu mermerler biz göreve gelmeden önce temin edilmiş ve ülker arena sahasına getirilmişti.

Yapılan teknik incelemelerde, mermerlerin sağlıklı şekilde döşenebilmesi için mevcut beton zeminin önemli ölçüde traşlanması ve ilave işçilik altyapı imalatlarının ve maliyetlerinin yapılması gerektiği tespit edildi. Bu durum hem maliyeti ciddi şekilde artırıyor hem de uygulama açısından önemli teknik riskler oluşturuyordu.



Teknik olarak uygulanamaz...



Sahada yapılan bu tespitler üzerine, mermerleri temin eden ekibe çağrıda bulunuldu. Kendilerine, “Lütfen sahaya gelin, numune uygulama yapın, mevcut zeminde bu mermerleri nasıl uygulayacağınızı birlikte görelim.” denildi. Ancak teknik olarak uygulanabilir bir çözüm ortaya konulamadı.

Bu süreçte , mermerleride kulübümüze getiren Afyon Derneği tarafından, sahadaki şartların düzeltilmesi ve ilave uygulamalar için yaklaşık 7-8 milyon TL tutarında ek maliyet talep edildi. Yapılan teknik ve mali değerlendirmeler sonucunda, kulüp kaynaklarının daha verimli kullanılması amacıyla giriş alanının asfalt olarak yapılması seçeneği gündeme alındı. Bu çözümü kulüp olarak kısa sürede ücretsiz uygulanabilecek bir alternatifti.



O bedelden vazgeçtiler...



Asfalt uygulamasına geçileceğinin bildirilmesi üzerine Afyon Derneği yetkilileri yeniden değerlendirme yaparak talep ettikleri yaklaşık 7-8 milyon TL ilave bedelden vazgeçtiklerini ve gerekli teknik çalışmaları kendilerinin ücretsiz tamamlayabileceklerini ifade ettiler.

Bunun üzerine, işin Afyon Derneği tarafından tamamlanmasına prensipte olumlu yaklaşıldı. Ancak uygulamanın tamamı boyunca işçilik, teknik uygunluk ve kalite kontrol süreçlerinin kulübün profesyonel ekipleri tarafından denetlenmesi ve işin bu kontroller altında tamamlanması planlandı.



Söz konusu mermerler başka...



Ayrıca özellikle belirtilmelidir ki, söz konusu mermerler bugün getirilen malzemeler değildir. Bu mermerler, bizim seçilmemizden çok daha önce Ülker Arena’ya teslim edilmiş ve saha içerisine indirilmiş ancak zemin kot yüksekliğine uygun malzeme sahaya getirilmediğinden dolayı uygulaması yapılamadığı için malzemeler bekler durumdaydı.

Dolayısıyla bugün yürütülen uygulamayı,zaten ben bizzat onaylamıştım.

Başkanlık Seçimine bir ay kala Afyon dernek yetkilileri

İle kulüp profesyonellerimizin mutabakatı ile, Afyon derneği başkanlık seçimi tamamlandıktan sonra yapalım, yeni seçilecek olan yönetimle de yakınlaşma imkanımız olur dediler.

Bizde sorun yok ancak asfaltı çok hızlı biz ücretsiz olarak yaptırabiliyoruz, arena çevresinde ciddi bir dağınık durum söz konusu, bunu bir an evvel tamamlamalarını kendilerinden rica ettik.

Gerçek olan; daha önce temin edilmiş malzemelerin, yaşanan teknik ve mali süreçlerin ardından uygulanmasına yönelik çözümün hayata geçirilmesidir.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına sürecin teknik gerçekleri bunlardan ibarettir.

Afyon derneği yöneticilerine kulübümüze vermiş oldukları destek için teşekkür ederiz.

Süreçle ilgili Afyonkarahisar Fenerbahçeliler Derneği'nden de açıklama geldi.

Hiçbir zaman bedel talep etmedik...



Afyonkarahisar Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Bilal Özharputlu,

''Son günlerde Ülker Sports Arena girişindeki mermer uygulamasıyla ilgili yapılan açıklamalar üzerine kamuoyunu doğru bilgilendirmek isterim.

Öncelikle en önemli konu;

Afyonkarahisar Fenerbahçeliler Derneği olarak kulübümüzden hiçbir zaman hiçbir işlemle ilgili herhangi bir bedel talep etmedik.

Ülker Sports Arena’nın dış cephesinde kullanılmak üzere toplam 8 tır 2500m2 mermeri tamamen hibe ettik.

Bunun üzerine, camiamızın gurur kaynaklarından biri olan Fenerbahçe Beko Basketbol Takımımızın evi Ülker Sports Arena’nın girişinin standart bir asfalt uygulaması yerine hak ettiği görünüme kavuşması için, uygulamayı da hiçbir bedel talep etmeden üstlenebileceğimizi kulübümüze ilettik.

Gönderilen mermerler rastgele seçilmiş malzemeler değildir. Kulübümüzün ilgili birimleriyle ve sponsorumuz olan mermer sektöründe 70 senelik tecrübesi olan firma ile yapılan çalışmalar sonucunda belirlenmiş, örnek uygulamalarla da kullanılabilirliği alanda gösterilmiştir.

Seçimleri beklememizin sebebi ise herhangi bir yönetimle yakınlaşmak değil; geçmişte yönetim değişikliği nedeniyle sürecin durduğunu gördüğümüz için, göreve gelecek yeni yönetimin onayıyla hareket etmeyi daha doğru bulmamızdır.

Bizim tarafımız hiç değişmedi. Dün de amacımız Fenerbahçe’ydi, bugün de Fenerbahçe. Her zaman Fenerbahçe’ye desteğimiz devam edecek.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım'' mesajı verdi.

