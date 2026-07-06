Son Mühür / CHP'li emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, NATO’nun savunma bütçesinin yüzde 5’e çıkarılmasına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Son dönemlerde milli savunma sanayisine yönelik taraflı, haksız ve partizan bazı yaklaşımlar olduğunu ifade eden Bağcıoğlu, “Başarıya ulaşan her savunma projesi, Türk milletinin ortak eseridir” dedi.

“Geçmişi göz ardı etmek kabul edilemez”

“Savunma sanayisinde 2004 yılı milat kabul edilip öncesi yok sayılırsa; o zaman 2005 sonrasında TSK’nın kumpaslarla hedef alınarak milli güvenliğimize zarar verilmesinin de sorumluluğu alınmalıdır” sözleriyle açıklamalarını sürdüren Bağcıoğlu, “2005 ve 2015 yılları arasında; TSK personelinin hedef alındığı ve engellenmeyen / göz yumulan FETÖ kumpaslarının milli savunma sanayisine verdiği zarar unutulmayacaktır. Devletin en yetkili isimlerinin “Gemiye komutan, uçağa pilot bulamıyoruz” şeklinde açıklama yaptıkları o dönemi nereye koyacağız. Anayasal görev olmasına rağmen TSK personelinin hak ve hukuku korunmamış, kurumsal hafıza yerle yeksan edilmiş, Savunma sanayi projeleri akamete uğratılmıştır. Hepimizin ortak gururu ve emeği olan, her başarıdan mutluluk duyduğumuz milli savunma sanayimizi partizanlıkla sahiplenmek, geçmişi göz ardı etmek asla kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

“Elbette zafiyet ortaya konacaktır”

Ana platformlar olan Altay tankının TF2000 hava savunma muhribi ve gözbebeğimiz Kaan’ın milli motorundaki gecikmelerin elbette gündeme getirileceğini belirten Bağcıoğlu, “Son 20 yılda sadece 30 F-16’nın envanterimize dahil olması, Çelik Kubbe projesine çok geç başlamamız elbette zafiyet olarak ortaya konacaktır. Bugün parasını ödediğimiz F-35’lerin peşinde koşmamızı, NATO üyesi olmayan çeşitli devletlerin rahatlıkla tedarik edebildiği F-16 Blok 70 uçağı alımı konusunda bile sıkıntı yaşamamızı, milli hava savunma sistemlerimizde gecikmelere, açık ve örtülü ambargolara maruz kalmamıza sebep olan ve bugün kullanamadığımız S-400 alımını elbette sorgulayacağız. Savunma Sanayi Bir iktidarın değil, Türkiye Cumhuriyeti’nin eseridir” mesajı verdi.