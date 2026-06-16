Taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı vergi dairelerince her yıl ocak ayında tahakkuk ettirilen Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ikinci eşit taksit ödemesi için takvim işlemeye başladı. İlk taksidi 31 Ocak'ta kapanan verginin ikinci kısmı temmuz ayı içerisinde tahsil ediliyor. İşlemlerini son güne bırakmak istemeyen vatandaşlar, dijital kanallar ve bankalar üzerinden kolayca borçlarını kapatabiliyor. Araç sahipleri şimdi "MTV 2. taksit son ödeme tarihi ne zaman?" ve "Araç vergi ödemesi nereden yapılır?" sorularına yanıt arıyor.

MTV 2. TAKSİT ÖDEMELERİ İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

Temmuz ayında başlayan ikinci taksit ödeme süreci ay sonuna kadar devam ediyor. Araç sahiplerinin, cezalı işleme düşmemek ve gecikme faiziyle karşılaşmamak için 2026 MTV ikinci taksit ödemelerini en geç 31 Temmuz tarihine kadar tamamlaması gerekiyor.

MTV BORCU SORGULAMA VE ÖDEME NASIL YAPILIR?

Vatandaşlar, vergi borcu sorgulama işlemlerini Gelir İdaresi Başkanlığının e-Devlet hizmetleri üzerinden kolayca yapıyor. Sisteme T.C. kimlik numarası veya vergi kimlik numarası ile giriş yapıldıktan sonra araç plaka bilgisi ve ekrandaki güvenlik kodu yazılarak "sorgula" butonuna basılıyor. Ekrana yansıyan güncel borç bilgisi üzerinden aynı anda ödeme adımlarına geçilebiliyor.

VERGİ ÖDEMESİ HANGİ KANALLAR ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞTİRİLİYOR?

Araç sahiplerine ödeme kolaylığı sağlamak amacıyla birçok farklı mecra hizmet veriyor. İşlemler; Dijital Vergi Dairesi, GİB Mobil uygulaması ve anlaşmalı bankaların şubeleri ile dijital platformlarından (internet, mobil ve telefon bankacılığı) yapılıyor.

Anlaşmalı bankaların kredi kartı veya banka kartları ile yabancı ülkelerde faaliyet gösteren bankalara ait kartlar da ödemelerde kullanılıyor. Ayrıca PTT AŞ iş yerleri, PttMatikler ve 7 gün 24 saat hizmet veren PttBank mobil uygulaması üzerinden kredi veya banka kartıyla kesintisiz işlem gerçekleştiriliyor.

2026 YILI MTV TUTARLARI NE KADAR OLDU?

2026 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi, yeniden değerleme oranının altında tutularak yüzde 18,95 oranında artırıldı. Bu güncellemeyle otomobiller için uygulanan yıllık vergi tutarı 5 bin 750 lira ile 274 bin 415 lira arasında değişiyor. 1-3 yaş aralığındaki binek araçlarda vergi miktarı, motor silindir hacmine ve aracın değerine göre farklılık gösteriyor.

Öne çıkan MTV tutarlarına ilişkin ayrıntılar şöyle sıralanıyor:

Motor silindir hacmi 1.3 litreye kadar olan otomobiller: 6 bin 903 TL

1.3 litre ile 1.6 litre arası otomobiller: 12 bin 28 TL (En yaygın ödenen vergi tutarı)

1.6 litre ile 1.8 litre arası otomobiller: 21 bin 252 TL

En yüksek MTV tutarı: 274 bin 415 TL