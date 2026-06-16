Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından düzenlenmiş olan Tahsilat Genel Tebliği (Seri Sıra No:20), 16 Haziran 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı ve yürürlüğe girmiş oldu. Düzenleme çerçevesinde vergi dairelerine olan bazı kamu borçlarının daha düşük faiz oranıyla ve uzun vadeli taksitlerle ödenebilmesini imkanı sağlanmış oldu.

Tebliğ çerçevesinde belirlenmiş olan şartları taşıyan mükellefler, vergi borçlarını yıllık yüzde 29 faiz oranıyla taksitlendirebilme imkanına sahip olacak.

Başvurular 31 Ağustos 2026’ya kadar!

Düzenlemeden faydalanmak isteyen borçluların en geç 31 Ağustos 2026 tarihine kadar başvurusunu gerçekleştirmesi gerekmekte.

Başvurular Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesi, Dijital Vergi Dairesi, e-Devlet sistemi üzerinden elektronik ortamda ya da doğrudan vergi dairelerine yazılı olarak yapılabilecek.

Hangi borçlar kapsamda?

Tebliğ çerçevesinde, 5 Haziran 2026 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı vergi dairelerince takip edilen kamu alacakları yapılandırma çerçevesine alınmış oldu.

Ancak Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), 2026 yılı gelir ve kurumlar vergisine mahsup edilecek geçici vergiler ile bunlara bağlı bazı ceza ve fer’i alacaklar kapsam dışında yer aldı.

72 aya kadar taksit!

Yeni düzenleme çerçevesinde bazı borçlar için 72 aya kadar taksitlendirme gerçekleştirilebilecek.

Tecil faizi yüzde 29!

Tebliğ çerçevesinde yapılandırılan borçlara yıllık yüzde 29 oranında tecil faizi uygulanmış olacak.

Bu oran, mevcut tecil faiz oranının altında bırakılırken, mükelleflere daha uygun koşullarda ödeme kolaylığı sağlanması planlanıyor.

Teminat şartı aranmayacak!

Düzenleme çerçevesinde toplam borç tutarı 10 milyon TL’ye kadar olan kamu alacaklarında teminat alım işlemi uygulanmayacak.

10 milyon TL’yi geçen borçlarda ise geçen kısmın yarısı kadar teminat gösterilmesi gerekmekte.

Tebliğ çerçevesinde ödeme planına bağlanan borçlarda bir takvim yılı içinde en fazla iki taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi, belirli şartların yerine getirilmesi halinde hak kaybı meydana gelmeyecek.

