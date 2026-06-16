Son Mühür- ABD ve İran arasındaki gerilimin sona ermesi Borsa İstanbul'da yukarı yönlü sert hareketlenmeye zemin hazırladı.

Bankacılık ve havacılık sektöründe hızlı yükselişin etkisiyle BIST 100 endeksi günü yüzde 3.64'lük artış ve 14.446 puan seviyesinden tamamladı.

Endeks haftanın ikinci işlem gününe yüzde 0.25'lik yükselişle 14.482 puandan giriş yaptı.

Öte yandan son dönemin parlayan yılsızı Aselsan ile Savunma Sanayi Başkanlığı arasında 780 milyon avroluk yeni bir sözleşme imzalandığı duyuruldu.



Küresel piyasalarda pozitif hava devam ediyor...



JP Morgan'dan yapılan açıklamada petrol fiyatlarındaki düşüşün hisse senetlerinin yükselişine kapı aralayabileceği hatırlatmasında bulunuldu.

ABD Başkanı Trump petrol yüklü gemilerin Hürmüz Boğazı'nı güvenli bir şekilde kullanmaya başladıklarını açıkladı. Goldman Sachs 4.çeyrete Brent petrol fiyatı tahminini 90 dolardan 80 dolara çekti.

Çin'de perakende satışlar 3 yılın ardından ilk kez geriledi.

Enerji krizinin çözümü konusunda umutlanan Asya borsalarındaki yükseliş devam ediyor.

Japon Merkez Bankası 1995'den bu yana ilk kez faizleri yüzde 1 seviyesine yükseltti. Son bir yılda yüzde 82 yükselen Japon Nıkkei endeksi günü yüzde 0.1, Güney Kore'nin KOSPI endeksi yüzde 2.11 artıda kapattı.



Bitcoin, altın, gümüş ve Brent petrol...



Ons altın yüzde 0.24'lük yükselişle 4.319 dolardan, gram altın 6.430 liradan, gümüş 69.59 dolardan,

Bitcoin yüzde 0.37'lik yükselişle 66.114 dolardan,

Hürmüz Boğazı'nın yeniden gemi trafiğine açılacağının ortaya çıkmasının ardından gerilemeye devam eden Brent petrol 82.71 dolardan işlem görüyor.