Milli Savunma Bakanlığı, önemli bir uçuşa imza attı. Acil organ nakli bekleyen bir hasta için hayati bir operasyon gerçekleştirildi. Kritik uçuşun detayları kamuoyuyla paylaşıldı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Hava Kuvvetleri’ne ait ambulans uçak ile birlikte İzmir’den Malatya’ya karaciğer grefti başarılı bir şekilde götürüldü.

"Bir hastanın geleceğine kanat açtık!"

Bakanlığın resmi sosyal medya hesaplarından gerçekleştirilen önemli operasyonla ilgili açıklama geldi. Operasyonun önemine dikkat çekildi ve “Rotamız hayat, yükümüz umut. Bir hastanın geleceğine kanat açtık” denildi.

Hava Kuvvetleri'nden kritik uçuş!

Türk Hava Kuvvetleri bünyesinde görev yapan ambulans uçakla gerçekleştirilen operasyon çerçevesinde, İzmir’den alınan karaciğer grefti, kısa sürede Malatya’ya götürüldü. Sağlık ekiplerinin koordineli çalışmaları sonucunda, nakil için uygun sürede organın hastaneye ulaştırıldığı kayıtlara geçti.

Hastaya şifa dileğinde bulunuldu!

Milli Savunma Bakanlığı açıklamasının sonunda önemli bir detaya da yer verdi. Organ nakli bekleyen vatandaşa acil şifalar dilenirken, sürecin içinde bulunan herkese de teşekkür edildi.