İzmir'de NEO TV çalışanı gazeteci Turgay Kılıç, gözaltına alınmıştı. Kılıç'ın sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek gösterilerek gözaltına alındığı öğrenilmişti. Kılıç'ın Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube’de ifadesi alınırken, tutuklama talebiyle adliyeye sevk edilmişti. Gazeteci Turgay Kılıç, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İGC'den açıklama!

Kılıç'ın serbest bırakılmasının ardından İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) tarafından yapılan açıklamada, "MESLEKTAŞIMIZ TURGAY KILIÇ SERBEST BIRAKILDI

NEO TV’de görev yapan meslektaşımız Turgay Kılıç, sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla önce gözaltına alınmış, ardından serbest bırakılmıştır. Gazetecilerin kamu adına gerçekleri araştırma, sorgulama ve halkı bilgilendirme görevi, demokratik toplumların vazgeçilmez unsurlarındandır. Gerçeğin peşinde olmak suç değil, gazetecilerin temel sorumluluğudur. Mesleki faaliyetleri nedeniyle gazetecilerin gözaltına alınması, haklarında tutuklama talep edilmesi ve özgürlüklerinin kısıtlanması; basın özgürlüğü ve ifade hürriyeti açısından ciddi kaygılar yaratmaktadır.

Gazetecileri susturmak gerçeği ortadan kaldırmaz; aksine karanlığı büyütür. Bir kez daha vurguluyoruz ki gazetecilik suç değildir. İzmir Gazeteciler Cemiyeti olarak, basın özgürlüğünü savunmaya ve meslektaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz." ifadeleri kullanıldı.