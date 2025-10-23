Son Mühür- Bakanlık kaynaklarından yapılan açıklamada, Birleşik Krallık ile yürütülen temasların olumlu yönde ilerlediği belirtilerek, uygun zamanda tedarik sürecinin tamamlanmasının hedeflendiği bildirildi.

Açıklamada, “Eurofighter uçağı tedarik edilmesi çalışmalarına devam edilmektedir. Birleşik Krallık ile gerçekleştirilen görüşmelere istinaden gelinen süreçte olumlu adımlar atılmış ve uygun zaman içerisinde tedarik faaliyetlerinin tamamlanması hedeflenmektedir.” ifadeleri kullanıldı.

KAAN teslimatına kadar ara çözüm

MSB, yerli savaş uçağı KAAN’ın teslimatları başlayana kadar Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaç duyduğu sistemlerin temin edilmesi için çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

Bakanlık açıklamasında, “Yerli ve milli savaş uçağımız KAAN'ın teslimatları başlayana kadar, TSK'ya verilen görevlerin yerine getirilmesi için gerek duyulacak sistemlerin başta müttefiklerimiz olmak üzere ilgili ülkelerden tedarik edilmesi planlanmaktadır.” denildi.

Resmi açıklama gelmeden iddialara itibar edilmemesi istendi

Eurofighter alımıyla ilgili çeşitli iddiaların gündeme geldiği hatırlatılan açıklamada, sözleşme aşamasına geçildiğinde kamuoyunun resmî olarak bilgilendirileceği belirtildi.

MSB kaynakları, “Eurofighter uçağı tedariki kapsamında sözleşme aşamasına geçildiğinde tarafımızdan resmî bilgilendirmeler yapılacaktır. Bunun dışındaki iddialara itibar edilmemelidir.” ifadelerine yer verdi.

Gündemdeki önemi

Türk Hava Kuvvetleri’nin modernizasyon sürecinde kritik rol oynaması beklenen Eurofighter uçakları, yerli üretim KAAN savaş uçağının hizmete alınmasına kadar geçici bir destek unsuru olarak değerlendiriliyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Gazze Görev Gücü kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) görev alıp almayacağına ilişkin sorulara yanıt verdi. Bakanlık, Türk askerinin barışın sağlanması ve korunması yönünde üzerine düşen her türlü görevi yerine getirmeye hazır olduğunu açıkladı.

Gazze’de insani yardım ve yeniden inşa önceliği

Açıklamada, Gazze’de iki yıldır süren insani dramın dikkate alınarak bölgeye acil yardım ulaştırılması ve yıkılan altyapının yeniden inşa edilmesinin öncelikli hale geldiği vurgulandı.

Bu kapsamda, Gazze’de koordinasyonun sağlanması amacıyla Sivil-Asker Koordinasyon Merkezi (Civil-Military Coordination Center - CMCC) kurulduğu bildirildi.

Uluslararası İstikrar Gücü planlanıyor

Bakanlık, CMCC’ye bağlı olarak faaliyet gösterecek Uluslararası İstikrar Gücü (International Stabilization Force - ISF) adlı bir yapının oluşturulmasının planlandığını duyurdu.

ISF’nin; güvenlik devriyeleri, sivil altyapıların korunması, insani yardım faaliyetleri, sınır güvenliği, yerel güvenlik birimlerinin eğitimi ve ateşkesin denetlenmesi gibi görevleri üstleneceği ifade edildi.

“Uluslararası hukuk çerçevesinde hazırız”

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin geçmiş barış misyonlarından elde ettiği deneyimlere dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“TSK, daha önceki barış misyonlarında edindiği tecrübe ile barışın tesisi ve korunmasında kendisine tevdi edilecek her türlü görevi uluslararası hukuk çerçevesinde üstlenmeye hazırdır.”

Açıklamada, TSK’nın devletin ilgili kurumlarıyla koordineli biçimde hazırlıklarını sürdürdüğü kaydedildi.

Türkiye, dört garantör ülkeden biri

Bakanlık ayrıca Türkiye’nin, Gazze’de ateşkesin kalıcı hale gelmesi için imzalanan anlaşmanın dört garantör ülkesinden biri olduğunu hatırlatarak, diğer ülkelerle hem diplomatik hem de askerî düzeyde istişarelerin devam ettiğini bildirdi.